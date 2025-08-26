Koliko novca iz Nemačke može da se pošalje u inostranstvo

Slušaj vest

Kao fizičko lice, možete izvršiti onoliko transfera sa svog tekućeg računa koliko želite, piše T-onlajn.

Međutim, važe dva uslova: saldo na računu (ili dozvoljeni deficit) mora biti dovoljan, ne smete prekoračiti zakonski propisani limit.

Ako ga prekoračite, i dalje možete prebaciti novac, ali ćete možda morati da dokažete poreklo sredstava poreskim organima.

Koliko novca mogu da prebacim bez obaveštavanja poreskih organa?

Prema Zakonu o sprečavanju pranja novca, gotovinske isplate iznad 10.000 evra podležu obavezi prijavljivanja. Ako želite da uplatite 10.000 evra, a zatim ih prebacite, morate dokazati odakle je novac došao.

Drugačije je ako je novac već na vašem računu – na primer sa štednje, plate ili drugih redovnih isplata. Tada banka zna izvor i ne mora dalje da ga proverava.

Ako transakcija deluje sumnjivo ili je iznos neobično visok, banka može prijaviti uplatu poreskim organima – posebno ako se primalac nalazi na listi osoba povezanih sa terorizmom ili ako postoje sumnje na nezakonite aktivnosti.

Savet: Imajte na umu da pokloni velikih iznosa podležu porezu na poklone. Prijavite takve iznose poreskim organima na sopstvenu inicijativu.

Koliko novca mogu poslati u inostranstvo, a da ga ne prijavim?

Takođe možete slati novac u inostranstvo u neograničenim iznosima, sve dok ne prekoračite raspoloživa sredstva ili dozvoljeni limit na vašem računu.

Međutim, od 12.500 evra pa nadalje, uplata mora biti prijavljena Nemačkoj saveznoj banci (Deutsche Bundesbank). To je takozvana obaveza prijavljivanja AWV-a (Außenwirtschaftsverordnung – Propis o spoljnoj trgovini).

Prijavljivanje vrši primalac sredstava.

Napomena o ovoj obavezi je uključena na izvodu sa računa. Obrazac za prijavljivanje (Z4) je dostupan na veb stranici Bundesbanke.

Da li mogu da prebacim novac bez ikakvih ograničenja?

Bez obzira na Zakon o sprečavanju pranja novca, banke imaju svoje limite za transfere – kako u onlajn bankarstvu, tako i na bankomatima. U zavisnosti od banke, možete povećati ili privremeno promeniti limit.

Za transfere iznad 10.000 evra, često je potrebno kontaktirati banku. U nekim slučajevima, biće potrebno i dokazati poreklo novca.