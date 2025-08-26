Slušaj vest

Cene voća i povrća na novosadskim pijacama ovih dana menjaju se na više. Iz nedelje u nedelju, a domaćice i domaćini već ozbiljno razmišljaju koliko će tegle ajvara, turšije i pekmeza uopšte moći da spreme ove zime.

Leto je na zalasku, i svaka domaćica zna da je vreme za spremanje zimnice. Pijace u Novom Sadu prepune su svežeg voća i povrća, jedino što se posetiocima pijaca ne dopada jesu cene povrća za zimnicu.

Na tezgama dominiraju paprika, paradajz, krastavci, ali cena od 250 do 300 dinara za kilogram mnogima već deluje previsoko. Krastavci za turšiju koštaju oko 150-200 dinara, dok je kupus odavno prešao granicu od 100 dinara po kilogramu. Paradajz, neizostavan za sosove i kuvanje, varira između 150-350 dinara, a šljive koje su nekada bile simbol jeftine i dostupne sirovine za pekmez, sada za ovu voćku morate izdvojiti od 150 do 300 dinara za kilogram.

Prodavci brane skok cena rečima da je to posledica lošeg roda, suše i povećanih troškova proizvodnje. Ipak, kupci, s druge strane, samo sležu ramenima, jer kako kažu imaju dva izbora: ili platiti više, ili odustati od zimnice.

Kako se čini, ako se trend visokih cena nastavi do kraja jeseni većina ostava u domaćinstvima ove godine ostaće poluprazne.

"Nekada sam spremala na desetine tegli, a sada, čini mi se spremiću par od svega što volimo...simbolične količine, da mi suprug i unuci ne zaborave ukus domaće radinosti", kaže za Informer baka Kata dok razgleda šta bi mogla kupiti.