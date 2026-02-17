Slušaj vest

U januaru je potpisan sporazum o partnerstvu koji će biti okvir saradnje Vlade Srbije sa kompanijom Archer u uvođenju usluge električnih vazdušnih taksija u Srbiji. Još uvek nije poznato kada će leteći taksi početi da funkcioniše u Srbiji, ali nema sumnje da postoji veliko interesovanje.

Firma "Arčer avijacija", sa kojom je Srbija potpisala sporazum o saradnji u uvođenju električnih vazdušnih taksija, je američka tehnološka i vazduhoplovna kompanija specijalizovana za razvoj električnih letelica sa vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL) — modernih "letećih taksija".

Kompanija je osnovana 2018. godine u Kaliforniji, sa ciljem da transformiše urbani prevoz kroz održive vazdušne veze između gradskih centara i aerodroma.

Njen osnivač i izvršni direktor je Adam Goldstin, a kompanija je od 2021. godine kotirana na Njujorškoj berzi pod simbolom ACHR.

Arčer je do sada privukao značajne investitore i partnere, uključujući Junajted erlajns, Stelantis, Blek rok i Kancelariju za investicije Abu Dabija.

Kompanija je u više rundi finansiranja prikupila kapital koji joj omogućava razvoj proizvoda, širenje proizvodnih kapaciteta i globalne operacije, a procenjuje se da ima likvidnost od više od milijardu dolara.

Glavni proizvod firme je letelica nazvana Midnight (Midnajt), eVTOL dizajniran da nosi pilota i četiri putnika na relacijama tipično dugim od 30 do 80 km uz tiši rad i nultu emisiju štetnih gasova.

Letelica razvija brzinu od oko 240 km/h i radi na električnu energiju i ima više sigurnosnih sistema i baterija, što je čini pogodnom za urbane vazdušne taksi usluge.

Kompanija gradi i infrastrukturu i softverske platforme za upravljanje letovima, sa ciljem da komercijalne usluge budu pokrenute u SAD i u drugim zemljama sveta.

Foto: Archer

Pored civilnog tržišta, Arčer širi portfolio kroz inicijative u odbrambenom sektoru, infrastrukturu vertiporta (lokacija za sletanje i poletanje eVTOL letelica) i planove za komercijalnu upotrebu na Olimpijskim igrama 2028.

Letelice su već odabrane kao službeni eVTOL partner za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028, što naglašava potencijal transformacije urbanog transporta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je presrećan što je u Davosu potpisan ugovor između Srbije i "Arčer avijacije", sa fokusom na dovođenje avio-taksija i istakao da to znači i dovođenje vrhunske američke tehnologije u Srbiju.

- Za nas je važno da u tehnološkom smislu sarađujemo sa jednom od najboljih i najsnažnijih kompanija u celom svetu, da u Srbiju dovodimo najmoderniju, vrhunsku američku tehnologiju i da smo dugoročni partneri - rekao je Vučić u januaru.

U skladu sa Sporazumom, Srbija je izabrala "Arčer" kao svog preferiranog eVTOL partnera i ima mogućnost kupovine inicijalne flote aviona tipa "Ponoćni let".

Iako cene za Beograd još nisu zvanično objavljene, Archer Aviation na globalnom nivou primenjuje model koji je pozicioniran kao premijum gradski prevoz, uporediv sa uslugama poput Uber Black-a.

Foto: Archer

Prema dostupnim podacima, očekivane cene prema prosečnoj tarifi iznosile bi između 2,5 i 5 evra po milji po putniku (jedna milja iznosi 1,6 kilometara).

Cena po ovom modelu obračunava se po broju putnika, uz pretpostavku da su sva četiri putnička sedišta popunjena.

Primeri cena na tržištima gde se usluga uvodi ili je već planirana:

Njujork (Menhetn - aerodrom JFK ili Newark):

100-150 dolara po sedištu, odnosno 85-128 evra, trajanje leta 5-10 minuta

100-150 dolara po sedištu, odnosno 85-128 evra, trajanje leta 5-10 minuta Abu Dabi - Dubai:

800-1.500 AED (oko 180-340 evra), let traje oko 20 minuta

800-1.500 AED (oko 180-340 evra), let traje oko 20 minuta Abu Dabi (unutar grada):

300-350 AED (oko 70-81 evra)

300-350 AED (oko 70-81 evra) Nju Delhi - Gurugram:

2.000-3.000 rupija (oko 20-30 evra), trajanje leta oko 7 minuta

Na osnovu ovih primera, očekuje se da i cene u Beogradu budu u sličnom rasponu, u skladu sa konceptom premijum gradskog prevoza.

Za operatere koji žele da kupe flotu letećih taksija, cena jednog aviona tipa Midnight iznosi više od 4 miliona evra po letelici. Velike kompanije, poput United Airlines-a i Soracle-a, već su rezervisale stotine ovih letelica za svoje buduće mreže vazdušnih taksija.