Dobio otkaz jer je po 40 minuta tokom smene provodio u toaletu: Internet preplavio bizaran snimak ekrana otpuštanja ovog radnika
Prema izveštaju švajcarskog lista Blik, nemački radnik je ostao bez posla jer je više puta provodio više od 40 minuta u toaletu.
Ovaj slučaj ponovo je pokrenut na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak ekrana otkaza.
Prema dokumentu, muškarac je 23. septembra bio u toaletu 42 minuta, 25. septembra 46 minuta, a 30. septembra čak 48 minuta. Poslodavac je ovo ocenio kao predugo i odmah ga otpustio.
- Nerazumno dugo - ovako je poslodavac opravdao otkaz.
U pismu se navodi:
- Uprkos prethodnim upozorenjima, neprimereno dugi boravak u toaletu više puta je zabeležen tokom radnog vremena.
To je, kako se navodi, izazvalo kašnjenja i dodatno opterećenje za kolege.
Snimak ekrana navodnog otkaza kruži društvenim mrežama od 16. oktobra, ali izvor originalne objave više nije dostupan. Nije potvrđeno da li se radi o stvarnom slučaju ili onlajn šali, ali diskusija na mrežama i dalje traje.
Da li je zadržavanje u toaletu tokom radnog vremena prekršaj?
Po rečima advokata za radno pravo dr Hermana Glojštajna, teoretski, dug boravak u toaletu može predstavljati ozbiljno kršenje radnih obaveza, ali samo ako zaposleni svesno koristi toalet da produži pauzu ili izbegne rad.
- Drugačije je ako zaposleni jednostavno zadovoljava osnovne fiziološke potrebe - objašnjava Glojštajn, prenosi Feniks magazin.
Ako zaposleni koristi toalet da obavi telefonski poziv ili se odmori, poslodavac ima pravo da ga upozori, a u slučaju ponovljenog prekršaja može i da prekine radni odnos.
Međutim, Glojštajn naglašava da je vanredni otkaz u ovom slučaju „najstroža mera“ i da poslodavac mora da dokaže razloge za takvu odluku, što je veoma teško. Video nadzor u toaletima nije dozvoljen.
- Ako bi takav nadzor postojao, poslodavac ne bi smeo da koristi te podatke na sudu za ozbiljna kršenja zakona o privatnosti - zaključuje Glojštajn.
