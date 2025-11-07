Slušaj vest

Prema izveštaju švajcarskog lista Blik, nemački radnik je ostao bez posla jer je više puta provodio više od 40 minuta u toaletu.

Ovaj slučaj ponovo je pokrenut na društvenim mrežama nakon što se pojavio snimak ekrana otkaza.

Prema dokumentu, muškarac je 23. septembra bio u toaletu 42 minuta, 25. septembra 46 minuta, a 30. septembra čak 48 minuta. Poslodavac je ovo ocenio kao predugo i odmah ga otpustio.

- Nerazumno dugo - ovako je poslodavac opravdao otkaz.

U pismu se navodi:

- Uprkos prethodnim upozorenjima, neprimereno dugi boravak u toaletu više puta je zabeležen tokom radnog vremena.

To je, kako se navodi, izazvalo kašnjenja i dodatno opterećenje za kolege.

Snimak ekrana navodnog otkaza kruži društvenim mrežama od 16. oktobra, ali izvor originalne objave više nije dostupan. Nije potvrđeno da li se radi o stvarnom slučaju ili onlajn šali, ali diskusija na mrežama i dalje traje.

Foto: Profimedia

Da li je zadržavanje u toaletu tokom radnog vremena prekršaj?

Po rečima advokata za radno pravo dr Hermana Glojštajna, teoretski, dug boravak u toaletu može predstavljati ozbiljno kršenje radnih obaveza, ali samo ako zaposleni svesno koristi toalet da produži pauzu ili izbegne rad.

- Drugačije je ako zaposleni jednostavno zadovoljava osnovne fiziološke potrebe - objašnjava Glojštajn, prenosi Feniks magazin.

Ako zaposleni koristi toalet da obavi telefonski poziv ili se odmori, poslodavac ima pravo da ga upozori, a u slučaju ponovljenog prekršaja može i da prekine radni odnos.

Međutim, Glojštajn naglašava da je vanredni otkaz u ovom slučaju „najstroža mera“ i da poslodavac mora da dokaže razloge za takvu odluku, što je veoma teško. Video nadzor u toaletima nije dozvoljen.

- Ako bi takav nadzor postojao, poslodavac ne bi smeo da koristi te podatke na sudu za ozbiljna kršenja zakona o privatnosti - zaključuje Glojštajn.