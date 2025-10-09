Radi zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti pića na domaćem tržištu, poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je tokom 2025. godine pojačane kontrole u ​​prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ukupno je izvršeno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskim propisima. Inspektori su izdali 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpunih deklaracija na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili pravilno obeleženi.

Zabranjena je prodaja pića u ukupnoj količini od 12.416 litara, procenjene vrednosti 9.875.100 dinara. Podneto je 136 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 29 prijava za privredni prestup.

Rezultati praćenja bezbednosti pića

Na osnovu Uredbe o Programu praćenja bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2025. godinu, poljoprivredni inspektori su izvršili kontrolu i uzorkovanje 40 uzoraka voćnih rakija, 20 uzoraka vina i 30 uzoraka piva u proizvodnji i prometu širom Srbije.

Ispitivanja su obavljena u akreditovanoj i ovlašćenoj laboratoriji, a analizirani su sledeći parametri:

  • Kod rakije - poreklo etanola (autentičnost proizvoda) i prisustvo patulina u rakiji od jabuke;
  • Kod vina - orhatoksin A, olovo i ostaci sredstava za zaštitu bilja;
  • Kod piva - prisustvo ostataka kalaja i pesticida, posebno u pivu u limenoj ambalaži.

Zaključci analize

Od ukupno 40 analiziranih uzoraka voćnih rakija, 37 je bilo u skladu sa propisima, dok su 3 uzorka pokazala nepravilnosti u pogledu porekla etanola, što znači da alkohol u ovim proizvodima nije u potpunosti dobijen fermentacijom voća.

Inspektori su izdali rešenja o zabrani prometa pronađenih količina i izvršili dodatne kontrole kod proizvođača. U jednom slučaju je potvrđeno da proizvod ne potiče u potpunosti od voćnog etanola, dok u drugom nije bilo nepravilnosti.

Svi uzorci vina i piva bili su u skladu sa zakonskim propisima, što potvrđuje da pića koja se legalno prodaju u Srbiji ispunjavaju standarde bezbednosti i kvaliteta.

- Naš prioritet je bezbednost potrošača i očuvanje kvaliteta domaćih proizvoda. Kontrole pokazuju da većina vina, piva i rakije na tržištu ispunjava sve propisane standarde, a nepravilnosti će biti sankcionisane. Nećemo dozvoliti kompromis kada je u pitanju zdravlje građana i poverenje u srpsku poljoprivredu - istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivredna inspekcija nastaviće sa redovnim i vanrednim kontrolama kako bi zaštitili zdravlje potrošača, suzbili nefer prakse i podigli nivo kvaliteta domaćih proizvoda.

BiznisKurir.rs

Ne propustiteInfoBizNESTAŠICA PIVA UZBURKALA GRAĐANE! Japanci otkrili razlog ove katastrofe, evo šta se dešava
pivo.jpg
InfoBizZABRANJUJU PRODAJU HLADNOG PIVA PRODAVNICAMA? Jedna komšijska država na pragu važne odluke: Dozvola će zavisiti od gradova ali i OVIH uslova!
shutterstock_2671915485.jpg
InfoBizUBEDLJIVO NAJBOLJA RAKIJA U SRBIJI! Komisija ocenila više od 80 uzoraka, jedna je odnela pobedu bez dileme
sljivovica-rakija.jpg
NovčanikIZ PRODAVNICE POVUKLI PROIZVODE KOJE SU SVI TRAŽILI! Masovno počeli da ih kradu, više ih nećete videti na rafovima
prodavnica