Radi zaštite potrošača i obezbeđivanja kvaliteta i bezbednosti pića na domaćem tržištu, poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je tokom 2025. godine pojačane kontrole u ​​prometu vina, rakije i piva na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ukupno je izvršeno 1.876 inspekcijskih nadzora, a u 176 slučajeva utvrđene su nepravilnosti u vezi sa zakonskim propisima. Inspektori su izdali 34 rešenja o otklanjanju nedostataka, uglavnom zbog nepotpunih deklaracija na srpskom jeziku, kao i 142 rešenja o zabrani prometa proizvoda koji nisu imali dokaze o bezbednosti ili nisu bili pravilno obeleženi.

Zabranjena je prodaja pića u ukupnoj količini od 12.416 litara, procenjene vrednosti 9.875.100 dinara. Podneto je 136 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i 29 prijava za privredni prestup.

Rezultati praćenja bezbednosti pića

Na osnovu Uredbe o Programu praćenja bezbednosti hrane biljnog i mešovitog porekla za 2025. godinu, poljoprivredni inspektori su izvršili kontrolu i uzorkovanje 40 uzoraka voćnih rakija, 20 uzoraka vina i 30 uzoraka piva u proizvodnji i prometu širom Srbije.

Ispitivanja su obavljena u akreditovanoj i ovlašćenoj laboratoriji, a analizirani su sledeći parametri:

Kod rakije - poreklo etanola (autentičnost proizvoda) i prisustvo patulina u rakiji od jabuke;

Kod vina - orhatoksin A, olovo i ostaci sredstava za zaštitu bilja;

Kod piva - prisustvo ostataka kalaja i pesticida, posebno u pivu u limenoj ambalaži. Zaključci analize

Od ukupno 40 analiziranih uzoraka voćnih rakija, 37 je bilo u skladu sa propisima, dok su 3 uzorka pokazala nepravilnosti u pogledu porekla etanola, što znači da alkohol u ovim proizvodima nije u potpunosti dobijen fermentacijom voća.

Inspektori su izdali rešenja o zabrani prometa pronađenih količina i izvršili dodatne kontrole kod proizvođača. U jednom slučaju je potvrđeno da proizvod ne potiče u potpunosti od voćnog etanola, dok u drugom nije bilo nepravilnosti.

Svi uzorci vina i piva bili su u skladu sa zakonskim propisima, što potvrđuje da pića koja se legalno prodaju u Srbiji ispunjavaju standarde bezbednosti i kvaliteta.

- Naš prioritet je bezbednost potrošača i očuvanje kvaliteta domaćih proizvoda. Kontrole pokazuju da većina vina, piva i rakije na tržištu ispunjava sve propisane standarde, a nepravilnosti će biti sankcionisane. Nećemo dozvoliti kompromis kada je u pitanju zdravlje građana i poverenje u srpsku poljoprivredu - istakao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, prof. dr Dragan Glamočić.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivredna inspekcija nastaviće sa redovnim i vanrednim kontrolama kako bi zaštitili zdravlje potrošača, suzbili nefer prakse i podigli nivo kvaliteta domaćih proizvoda.