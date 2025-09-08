ZABRANJUJU PRODAJU HLADNOG PIVA PRODAVNICAMA? Jedna komšijska država na pragu važne odluke: Dozvola će zavisiti od gradova ali i OVIH uslova!
Ministarstvo privrede će do kraja godine izmeniti Zakon o trgovini i omogućiti značajna ograničenja prodaje hlađenih alkoholnih pića uHrvatskoj, nezvanično saznaje tamošnji portal "24 sata.hr".
Naime, kako se dodaje, zakon će, prema prvim informacijama, predvideti mogućnost da gradovi i opštine odrede u kojim prostorima i isključivo u kojim terminima prodavnice i kiosci mogu prodavati hladna alkoholna pića.
Na primer, danas se može kupiti hladno pivo na bilo kom kiosku, u prodavnici ili na benzinskoj pumpi. U budućnosti to više neće biti moguće, ili će morati imati posebnu dozvolu grada ili opštine.
Isto važi i za vreme tokom kojeg se mogu prodavati hladna alkoholna pića. Na primer, turističko mesto ili grad koji ima problem sa celodnevnim pijenjem turista može, na primer, zabraniti prodaju posle 17 časova, ili ranije ili kasnije.
- Centri gradova više neće izgledati kao sada noću zbog pijanstva. Takve kupovine nisu moguće ni u nekim drugim zemljama. U Austriji ne možete kupiti alkohol na kiosku ili benzinskoj pumpi u skijalištu - kaže sagovornik "24 sata" iz ministarstva.
Ovo će se odnositi i na velike trgovinske lance, pa će i oni zavisiti od odluka gradova.
Kurir.rs/24 sata