Kompanija JANAF d.d. saopštila je da poseduje informaciju prema kojoj Naftna industrija Srbije (NIS) nije dobila licencu potrebnu za nastavak realizacije ugovora o transportu sirove nafte, čime od 8. oktobra 2025. godine prestaje mogućnost daljeg sprovođenja ugovorenih aktivnosti.

U saopštenju se navodi da JANAF, u saradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savetnicima, aktivno radi na pronalaženju rešenja u skladu s važećim regulatornim okvirom.

„Poslovanje nije ugroženo“

Iz Uprave kompanije poručuju da je JANAF finansijski snažna i stabilna kompanija, spremna da odgovori na sve tržišne izazove.

„JANAF je bio spreman na ovakav razvoj događaja, što su potvrdili sprovedeni stres testovi i analize koje su pokazale otpornost i sigurnost poslovanja u svim segmentima. Poslovanje društva je stabilno i nije ni na koji način ugroženo“, navedeno je u saopštenju.

Diverzifikacija i nova tržišta

Uprava, na čelu s predsednikom mr. sc. Stjepanom Adanićem i članom Vladislavom Veselicom, ističe da će kompanija nastaviti s planiranim aktivnostima diverzifikacije poslovanja i otvaranja prema novim tržištima, koje su, kako se navodi, i do sada bile temelj poslovnog uspeha JANAF-a.

„JANAF će nastaviti da posluje stabilno, u skladu s dugoročnom strategijom razvoja i principima energetske sigurnosti i održivosti“, poručila je Uprava.