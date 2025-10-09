Takođe, spremni su da preuzmu kontrolu nad maloprodajnim tržištem, što bi, kako je rekao, znatno olakšalo poslovanje i jednima i drugima.

Naime, Naftna industrija Srbije (NIS), koja je u većinskom vlasništvu Rusije, nije dobila novo odlaganje sankcija koje je Vašington uveo ruskom energetskom sektoru, iako je Janaf dobio dozvolu da do 15. oktobra može da transportuje naftu za NIS.

– Nemaju izuzeće, iako je JANAF dobio licencu da do 15. oktobra može da transportuje naftu NIS-u. Moje informacije govore da smo prevezli sve što je bilo u Janafovim terminalima i cevovodu, što znači da više nema transporta nafte prema Srbiji – rekao je.

– Neće biti gubitaka (prim. aut. za JANAF), to je posao koji se jednostavno neće realizovati. To je, recimo, propuštena dobit. Nemamo priliku da obavimo taj posao. Međutim, JANAF kontinuirano radi na diverzifikaciji svog poslovanja, tako da ćemo pokušati to da nadoknadimo na drugim stranama – rekao je.

– Nije, ne, zato što Republika Hrvatska, Evropska unija, ali i predsednik SAD Donald Tramp, upozoravaju da se ruska nafta ne bi trebala uvoziti. Mi smo kao lojalan partner NATO-a i EU uložili značajna sredstva u svoju infrastrukturu. Spremni smo da isporučimo dovoljne količine nafte Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji kada to okolnosti i geopolitičke prilike budu dozvolile – pojasnio je.

Više nema transporta nafte prema Srbiji Foto: Nemanja Nikolić

Utvrdio je da postoji „milion razloga“ zbog kojih MOL tvrdi da JANAF nema dovoljno kapaciteta, rekavši da cena koju JANAF nudi uopšte nije sporna. Glavni razlog primedbi MOL-a, po mišljenju Šušnjara, jeste jeftinija ruska nafta koju oni nabavljaju i od koje ostvaruju profit od milijardu dolara godišnje.

„Ovo je dodatni izazov i za BiH“

Ministar se osvrnuo i na planove Hrvatske za moguće preuzimanje NIS-a, naglasivši da je država spremna na takav potez.

– Naša ruka je ispružena – ako je to rešenje, mi smo spremni i za tu opciju kako bismo osigurali kontinuitet poslovanja JANAF-a i zaštitili interese kompanije koja je već 40 godina usko povezana s NIS-om – rekao je.

To bi, kako je naglasio, značajno olakšalo poziciju i Srbije i Hrvatske.