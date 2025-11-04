Slušaj vest

Raspoloženje u nemačkoj maloprodaji i dalje je slabo, pokazuje najnoviji izveštaj Instituta IFO iz Minhena. Indeks poslovne klime u ovom sektoru porastao je sa septembarskih -23,8 na -23,2 poena u oktobru, što ukazuje na minimalno poboljšanje i nastavak stagnacije.

Trgovci ocenjuju trenutnu situaciju nešto povoljnijom nego prethodnog meseca, ali i dalje zadržavaju pesimistična očekivanja za naredni period. Blagi rast zabeležen je u prodaji nameštaja i „uradi sam” (DIY) segmentu, dok je maloprodaja odeće u blagom padu. Više od polovine trgovaca navodi da su potrošači i dalje oprezni u kupovini, što negativno utiče na prodaju i planiranje zaliha.

Tokom trećeg kvartala 2025. godine, 45,3% fizičkih prodavnica imalo je manji broj kupaca od uobičajenog, dok je online prodaja pokazala veću stabilnost — smanjenje prometa prijavilo je svega 23,7% internet trgovaca.

Sve više prodavaca planira povećanje cena u narednim mesecima, naročito u prodavnicama hrane i nameštaja. Oko četvrtine ispitanih trgovaca ističe i manjak kvalifikovanih radnika kao ozbiljnu prepreku za rast i unapređenje poslovanja, navodi IFO.

