Reč o 19 prodavnica u Ujedinjenom Kraljevstvu o čijem će postojanju biti odlučeno "nakon temeljne procene poslovnih operacija i mogućnosti za rast u onlajn isporuci", preneo je CNBC.

Očekuje se da će pet Freš lokacija biti pretvoreno u prodavnice Ol fuds, saopštio je Amazon.

Amazon je svoju prvu Freš lokaciju van Sjedinjenih Američkih Država otvorio u Londonu 2021. godine, otprilike godinu dana nakon što je predstavio koncept prodavnice u naselju Vudland Hils u Los Anđelesu.

Freš prodavnice nude niže cene i više proizvoda za masovno tržište u poređenju sa luksuznim lancem supermarketa Ol fuds koji je Amazon kupio za 13,7 milijardi dolara 2017. godine.

Zatvaranje Freš prodavnica u Velikoj Britaniji događa se u trenutku kada je Amazon nastavio da prilagođava svoje ambicije u vezi sa prehrambenim proizvodima.

Kompanija je smanjila širenje svog lanca prehrambenih proizvoda Freš i prodavnica bez blagajni Go u SAD, ali i dalje održava 500 prodavnica Ol fuds.