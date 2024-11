U poslednjem polugodištu 2023. godine 17 odsto prodatih stanova kupljeno je uz pomoć kredita, dok je u prvom kvartalu udeo kreditnih kupaca porastao na 18 odsto, ali je to i dalje bilo manje nego u istom periodu prošle godine.

Podaci Republičkog geodetskog zavoda (RGZ), ali i oni kojima raspolažu sagovornici Biznis.rs iz sektora nekretnina, ukazuju na to da se situacija potpuno preokrenula – RGZ je izračunao da je u drugom tromesečju 23 odsto stanova plaćeno iz kredita, što je za sedam procentnih poena više u odnosu na isti period 2023. godine.

- Na našem tržištu su stambeni krediti u najvećoj meri vezani za evro, a euribor je od kraja prošle godine u padu – što znači ne samo da su smanjene kamate onima koji su se već zadužili, nego je to i ‘psihološki’ signal onima koji su se dve godine uzdržavali zbog poskupljenja da će doći do značajnijeg smanjenja kamatnih stopa u narednom periodu - kaže Đorđević odgovarajući na naše pitanje šta je to „vratilo“ kreditne kupce na tržište.