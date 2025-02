Povodom odluke Evropske centralne banke da 30. januara snizi referentnu kamatnu stopu za 0,25 procentnih poena i očekivanja korisnika stambenih kredita u Srbiji da bi to konačno moglo smanjiti i njihove mesečne rate iz Narodne banke Srbije su mišljenja da do toga još neće doći.

- Odluke Evropske centralne banke, koja je od juna 2024. godine u nekoliko navrata snižavala referentne kamatne stope , svakako su jedan od faktora koji utiču na smanjenje prosečnih euribor stopa. S obzirom da su tromesečni i šestomesečni euribor najčešći referentni indeksi za obračun kamatne stope na evroindeksirane kredite s promenljivom kamatnom stopom u Srbiji, sniženje euribor stopa svakako dovodi do smanjenja promenljive komponente u obračunu nominalne kamatne stope na te kredite. Sam datum usklađivanja zavisi od ugovorene dinamike usklađivanja - kažu u NBS.

Iako ističu da će pad euribora svakako dovesti do snižavanja kamatnih stopa, one će i dalje biti veće od pet odsto koliko je propisala NBS.

- Međutim, bez obzira na trenutni evidentni pad, kako se ne bi ponovila situacija da rast euribora dovede do naglog i oštrog rasta kamatnih stopa na kredite stanovništvu, znatnog opterećenja mesečnih prihoda dužnika, teškoća u otplati i u krajnjoj instanci rasta problematičnih kredita, Narodna banka Srbije je smatrala da ovo pitanje treba zakonski i sistemski urediti. Zbog toga je kao privremenu meru do usvajanja novog Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, doneli Odluku o privremenom ograničenju kamatnih stopa kod ugovora o kreditu zaključenih sa korisnikom – fizičkim licem, kojom se dužnicima po stambenim kreditima pruža sigurnost u pogledu maksimalne kamatne stope na te kredite do kraja 2025. godine. Ovom merom je predviđeno da maksimalna kamatna stopa za postojeće kredite sa promenljivom stopom ne može biti veća od pet odsto, što je niže od trenutnih tržišnih kamatnih stopa na stambene kredite s promenljivom stopom koje bi se u proseku kretale oko 5,5 procenata, imajući u vidu da se tromesečni i šestomesečni euribor trenutno kreću na nivoima od oko 2,5 odsto. Zahvaljujući uvedenom ograničenju kamatnih stopa mesečna rata zbog ograničenja kamatnih stopa biće niža od rate bez predviđenih ograničenja - objašnjavaju u NBS.