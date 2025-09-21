Slušaj vest

Sezonski poslovi na hrvatskom primorju mnogima deluju kao odlična prilika da se tokom leta zaradi, ali iskustva radnika pokazuju da takav posao ume da bude izuzetno naporan.

Bojana Topalović iz Srbije već nekoliko godina kombinuje dva posla, zimi radi kao profesorka engleskog u Vijetnamu, a leta provodi u Hrvatskoj. Ovog leta bila je zaposlena u jednom restoranu na Malom Lošinju, a svoje utiske redovno je delila na mrežama. Iako je ranije isticala pozitivne strane sezone, sada je izdvojila i onih pet stvari koje joj najteže padaju.

1. Puno se radi

Bojana navodi da su smene često iscrpljujuće, ponekad završi tek oko ponoći, a već ujutru od 8 je ponovo na poslu. „Zbog intenzivnog rada brže se iznerviraš zbog svega i svačega, jer to nije normalan tempo. U septembru mi je već dosta svega i jedva čekam da dođem kući u svoj krevet da se naspavam“, priznaje.

2. Gosti znaju da budu naporni

Kako kaže, 90 odsto gostiju je korektno, ali uvek ima onih koji traže poseban tretman. „Nekad ne mogu da verujem šta sve ljudi pitaju i kako se ponašaju. Misle da zaslužuju više samo zato što su platili, a zaboravljaju da su svi platili isto“, ističe.

3. Stalni umor

Sezonski posao podrazumeva dvokratne smene i hiljade koraka dnevno. „Bole me leđa i noge, ne stižem da se naspavam ni da vežbam, a prelazim i preko 20.000 koraka dnevno“, kaže Bojana.

4. Visoke cene

Cene u sezoni rastu za sve, pa čak i osnovna kupovina ume da bude izazov. „Market na ostrvu može da bude i duplo skuplji nego u kontinentalnom delu Hrvatske. Sa ovom platom teško da bih mogla normalno da živim tamo tokom cele godine“, priznaje, ali dodaje da je život generalno skup i u regionu.

5. Vrućine

Na kraju, tu su i letnje temperature. „Da, leto je i treba da bude vruće, ali biti na suncu u košulji dok gosti razmišljaju šta da naruče nije baš ugodno. A svako sledeće leto biće još toplije“, zaključuje.