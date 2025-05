Pored glavnog objekta, na imanju se nalazi i pomoćni objekat, kao i značajna količina građevinskog materijala dovoljna za izgradnju cele garaže. Kuća je priključena na trofaznu struju, ima gradsku vodu, kanalizaciju i asfaltni prilaz - put do kuće je potpuno bez blata.

Vlasnik nije agencija, već izvesni Andrej, a cena domaćinstva je 46.000 evra, uz moguću malu korekciju. Takođe, otvorena je mogućnost zamene za šleper do 15.000 evra, mini bager do 20.000 evra ili automobil do 15.000 evra, uz odgovarajuću doplatu u kešu.