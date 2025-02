Ključni razlog za to što Srbiji Trampovi nameti neće naneti veliku štetu jeste mala spoljnotrgovinska razmena između dve zemlje. Vrednost izvoza u SAD u 2024. godini iznosio je nešto više od 670 miliona dolara, dok je uvoz iz te zemlje vredeo nešto manje od 740 miliona dolara.

- Mi nismo zastupljeni u izvozu sa SAD, nemamo veliku spoljnotrgovinsku razmenu, ali izvozimo u Evropsku uniju, pa je pitanje da li se radi reeksport. Najviše će biti pogođene one zemlje koje su najviše izložene tom riziku, odnosno koje najviše izvoze u SAD. Tu mislim na EU i Kinu - kaže Milićević.

On ističe da se Amerikancima kao bumerang vratilo to što su bili protagonisti slobodne trgovine.

- Sada su došli do toga da su potpuno deindustrijalizovani, jer je najveći deo industrijske proizvodnje otišao u Kinu zbog jeftine radne snage i sirovina. Sada Tramp pokušava da globalizaciju obrne u svoju korist, da na neki način vrati proizvodnju kući. To je neki antipod globalizaciji. Oni su definitivno još uvek najveća ekonomska sila, najveće tržište, jedina zemlja koja je samodovoljna i u poziciji su da mogu to da rade - objašnjava Milićević i dodaje da će najviše stradati Evropa, za koju više neće biti jeftinih energenata iz Rusije, a Trampove carine će povećati cenu uvozne robe.