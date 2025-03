To zvuči mnogo, ali predstavlja pad od 37 odsto u poređenju s prethodnom godinom. I to je već drugi veliki pad. Pored slabijih prodaja u Kini, u Minhenu se suočavaju i sa problemima sa kočnicama koje je isporučivao dobavljač „Kontinental“.

Da li su nemački proizvođači automobila u dubokoj krizi? To zavisi od toga iz koje perspektive se posmatra: iz perspektive novca ili budućnosti.

„Trenutno vidimo normalizaciju nakon posebne situacije sa profitima koji nisu bili poznati do sada. Nakon prvog pada izazvanog pandemijom korone 2020, u narednim godinama – naročito zbog nestašice čipova i vozila – gotovo da nije bilo popusta i došlo je do pomeranja ka skupljim modelima“, objašnjava Švope. „To je proizvođačima poput Folksvagena, Mercedesa ili BMW-a donelo izuzetno visoke marže, koje inače nisu bile moguće.“

To se može videti i u brojkama BMW-a: dosadašnji rekordni profit od 18,6 milijardi evra zabeležen je 2022. godine. U 2021. i 2023. bio je veći od 12 milijardi evra. U poređenju s tim, trenutni rezultat izgleda loše.

To, međutim, nije razlog za opuštanje, jer vremena su izazovna i proizvođači imaju opravdane „brige zbog moguće krize i trebalo bi na vreme da prilagode svoje strukture“, kaže Švope.

Folksvagen već radi na tome: između ostalog, do 2030. godine planira da ukine gotovo svako četvrto radno mesto u glavnom pogonu u Nemačkoj. Mercedes takođe planira da u narednim godinama smanji troškove za nekoliko milijardi evra i najavljuje program otpremnina.

A lista se nastavlja: u Poršeu je na udaru 1.900 radnih mesta, u Fordu u Nemačkoj 2.900. I dobavljači takođe planiraju da smanje ili ukinu radna mesta: „Boš“, „Šefler“, „ZF“, „Kontinental“, „TisenKrup“ – to su samo neki od njih.

Ta zabrinutost odražava se i na raspoloženje u auto-industriji. I to je loše, posebno kad se uzmu u obzir dobavljači. Indeks poslovne klime za auto-industriju, koji je objavio Minhenski Ifo institut, trenutno je dubokou minusu, sa 35 poena. Kod BMW-a je situacija nešto drugačija: broj stalno zaposlenih u poslednje vreme neznatno je povećan.

Na sve to dolaze relativno visoki troškovi radne snage i energije. I naravno – tu je i Kina. S jedne strane je to najveće tržište na svetu, koje je dugo obezbeđivalo brz rast i visoke profite, a s druge – postaje sve teže. Takođe, konkurencija iz Kine postaje sve jača, naročito u sve važnijem sektoru elektromobilnosti.

Pa ipak, BMW to smatra najvažnijim pokretačem rasta. Dodatni podsticaj trebalo bi da dođe sa novom serijom. Prvo vozilo iz serije biće u proizvodnji do kraja 2025. godine. BMW je prošle godine na to potrošio mnogo novca. Za istraživanje i razvoj, koncern je potrošio ukupno 18 milijardi evra.