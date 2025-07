Primena novih tarifa se odlaže do 1. avgusta

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i američki ministar trgovine Hauard Latnik saopštili su da je primena novih carinskih tarifa odložena do 1. avgusta, prenosi danas "Gardijan".

S obzirom na to da je prethodno najavljena 90-dnevna pauza u vezi sa tarifama trebalo da se okonča 9. jula, predsednik je upitan da li će nove stope stupiti na snagu ove nedelje ili 1. avgusta, kako su neki zvaničnici predložili.

"Mislim da ćemo završiti sa većinom zemalja do 9. jula, da. Ili pismom ili sporazumom", rekao je Tramp, ali u svojoj izjavi nije bio dovoljno jasan, navodi "Gardijan".

Tramp je u aprilu najavio osnovnu carinsku stopu od 10 odsto za većinu zemalja i dodatne carine koje se kreću do 50 odsto. Kasnije je odložio do 9. jula stupanje na snagu novih tarifa za sve osim za one zemlje kojima je određena stopa od 10 odsto.