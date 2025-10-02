Slušaj vest

Indeks dolara, koji upoređuje performanse dolara sa šest drugih valuta, kao što su evro i japanski jen, pao je na 97,19 od 13:35 GMT (9:35 EDT), prenosi Anadolu Agency.

Ovaj pad je rezultirao ukupnim padom od 10 odsto za 2025. godinu. To je najveći godišnji pad vrednosti dolara od 2003. godine, kada je pao za 14,6 odsto.

Američka savezna vlada se "zatvorila" u sredu u ponoć, nakon što demokrate u Kongresu odbile da podrže republikanski plan za privremeno finansiranje državnih institucija, osim ako ne dobiju ustupke u vezi sa zdravstvenom zaštitom.

Republikanci, koji kontrolišu i Senat i Predstavnički dom, odbacili su te zahteve, a oba predloga, i demokratski i republikanski, pala su na glasanju u Senatu tik pred istekom roka.

Ovo je prvi "shutdown" od blokade krajem 2018. i početkom 2019. godine koja je trajala 35 dana, prenosi Reuters.