AKO IMATE OVE STARE TELEFONE MOŽETE DA ZARADITE I NEKOLIKO HILJADA EVRA Nekada su bili veoma popularni, a evo KOLIKO SADA VREDE

Bez obzira na to što živimo u modernom svetu sve naprednije tehnologije, često se desi da imamo nostalgiju za starim uređajima, poput telefona. Oni ne samo da nas vraćaju u neka prošla vremena, nego neki od njih mogu i da nam napune džepove.

Moglo bi da vas iznenadi saznanje tržišne vrednosti pojedinih starih modela mobilnih telefona, jer oni ne predstavljaju samo deo tehnološke istorije, već i zanimljivu investiciju za kolekcionare i ljubitelje tehnologije.

Nokia 7280

Model 2G 7280 “lipstick” mobilnog telefona, koji nudi Nokia, časopis Fortune uvrstio ga je među najbolje proizvode 2004. godine. Njegov dizajn je pohvalio i žiri na dodeli nagrada za dizajn proizvoda iF 2005. godine. Vrlo je prepoznatljiv i popularan među kolekcionarima, a njegova cena je oko 190 evra.

Motorola International 3200

Ovaj model je bio prvi prenosni digitalni mobilni, pušten u promet 1992. godine. Motorola International 3200 može da se proda na eBayu po ceni od 70 do 200 evra.

Motorola MicroTAC 9800X

MicroTAC je iz porodice mobilnih telefona koju proizvodi Motorola Industries u SAD. Prvi model koji je lansiran na tržište bio je 9800X, koji je javnosti predstavljen 25. aprila 1989. godine. On se prodaje za skoro 200 evra.

Motorola Razr2

Motorola Razr2 jedan je iz niza Motorola telefona na preklop, omiljen ženama, takođe i iz serije u liniji 4LTR. Na eBayu je ovaj telefon dostupan po ceni od 100 do 200 evra.

iPhone3G

Ovaj pametni telefon kompanije Apple druga je generacija iPhone-a. Naslednik je iPhone-a EDGE i prethodnik iPhone-a 3GS. Predstavljen je 9. juna 2008. na WWDC 2008 u San Francisku. Potpuno nov telefon ovog modela, zapakovan u originalnoj kutiji, može da se proda u iznosu od čak 1.000 evra.

iPhone2G

Ovaj telefon je možda poznatiji pod imenom iPhone EDGE, koji potiče iz porodice Apple Inc, a koji je bio prvi model koji je pripadao ovoj kompaniji pametnih telefona. Ovaj model može da se nađe na eBayu između 300 i 1.000 evra, u zavisnosti od toga u kakvom je stanju.

Motorola DynaTAC

Liniju modela telefona 8000X DynaTAC je proizvodila Motorola, Inc. od 1983. do 1994. godine. Za ovaj telefon, takođe, možete da dobijete od nekoliko stotina do čak nekoliko hiljada evra, što ponovo zavisi od stanja telefona.

Mobira Cityman 900

Mobira Cityman 900 izdala je Nokia-Mobira 1987. Ovo je bio jedan od prvih prenosnih uređaja. Zavisno od stanja uređaja, cene mogu da dosežu i nekoliko hiljada evra.

