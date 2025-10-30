Slušaj vest

Kada su se pre dvadesetak i nešto godina pojavili prvi mobilni telefoni predstavljali su pravo tehnološko čudo. Upravo ti prvi modeli uređaja, ali i konzole i drugi gedžeti u većini domaćinstava stoje zaboravljeni na nekom tavanu ili u ladici i skupljaju prašinu.

Iako mnogima od nas znaju često i da zasmetaju dok tražimo nešto drugo, ipak ih ne bacamo iz smeće iz samo nama znanog nostatlgičnog razloga.

Vrede na hiljade evra

Međutim, ta nostalgična vezanost za zastarele modele telefona mogla bi se onima koji ih još uvek imaju sada debelo isplatiti.

Naime kako piše britanski Gumtree, prodajom retro tehnologije iz devedesetih i ranih dvehiljaditih moguće je zaraditi stotine, pa čak i hiljade evra.

Potražnja je neočekivano visoka, a tržište kolekcionara sve življe, naročito kada je reč o legendarnim modelima poput Nokije 3310, Motorole Razr, BlackBerry uređaja ili prvih iPhone telefona.

Iako današnji pametni telefoni imaju neuporedivo više mogućnosti, stariji modeli sada vrede upravo zato što su retki i simbolizuju početak digitalne ere. Kolekcionari ih ne kupuju zbog funkcionalnosti – već zbog priče, dizajna i nostalgije.

Fenomen

Ben Vud, osnivač i kustos britanskog Muzeja mobilnih telefona, objašnjava taj fenomen:

"Ljudi retko kupuju stare telefone da bi ih koristili – u mnogim slučajevima oni ionako više ne bi radili. Starije mobilne mreže prve, druge i treće generacije ugašene su ili se postepeno gase“, kaže Vud.

"Verujem da je u većini slučajeva reč o kombinaciji nostalgije i nade kolekcionara da će vrednost mobilnih telefona rasti kako postaju stariji i ređi.“

Prema pisanju Daily Maila, Vud savetuje svima koji kod kuće imaju stari mobilni telefon da jednostavno provere njegovu vrednost na eBayu.

Prvo provera vrednosti

"Postoji živo tržište za vintage mobilne telefone i brzo možete pronaći okvirnu cenu za gotovo svaki model“, kaže on.

"Iako ćete se u većini slučajeva verovatno razočarati, primećuje se rast cena na onlajn aukcijama poslednjih nekoliko godina jer su ljudi sve više zainteresovani za sakupljanje stare tehnologije.“

Cene pojedinih uređaja mogu dostići iznose koje niko nije očekivao. Originalni Apple iPhone iz 2007. godine, u odličnom stanju, može se prodati i za 10.000 funti (oko 11.500 evra), dok luksuzni modeli Vertu Signature često prelaze nekoliko hiljada. Kod takvih uređaja vrednost dodatno raste ako su u originalnom pakovanju, sa neoštećenim kućištem i kompletnom dokumentacijom.

Ni BlackBerry nije zaboravljen. Iako se više ne proizvodi, ti uređaji su postali simbol jedne ere – one pre pametnih telefona. Klasični modeli danas se prodaju za oko 30 funti, dok limitirane serije poput BlackBerry Porsche Design mogu dostići cenu i do 1.500 funti (oko 1.700 evra). Upravo te posebne verzije postale su tražene kolekcionarske dragocenosti, a interes ne jenjava.

Služili samo za telefoniranje i SMS poruke

U svetu nostalgije i digitalne istorije, sve što je nekada bilo "zastarelo“ danas postaje "vintage“. Ljudi su spremni da plate iznenađujuće visoke iznose kako bi se prisetili vremena kada se mobilni telefon nosio na kaišu, a tasteri kliktali pod prstima.