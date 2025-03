Pešić je studirao i diplomirao na ekonomiji, kao i njegova supruga. U to vreme, kaže, košarka nije bila biznis kao sad.

Interesantno je da Pešić nikada nije želeo da bude trener, to se, kaže, desilo gotovo slučajno. U vreme kada je bio na funkciji generalnog direktora košarkaškog kluba Bosna nije uspeo da nađe zamenu za trenera koji je napustio klub i morao je da "uskoči":

- Nije to kao danas, jedan ode odmah dođe novi. Predsednik kluba mi je rekao dok ga ne nađeš bićes ti. A, u stvari sam pravi trener postao tek onda kada sam shvatio da ono što od igrača tražim, oni i prihvate. I to je bilo to.