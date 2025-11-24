Slušaj vest

Privreda Srbije pokazala je otpornost na nedavne šokove, zahvaljujući odgovornoj fiskalnoj politici i naporima da se smanji javni dug, pokazuje danas objavljeni izveštaj Svetske banke.

Kako je navedeno, rast je bio potpomognut potrošnjom, investicijama, povećanjem stope aktivnosti radne snage i niskom nezaposlenošću.

Javni dug je sada ispod 50 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), a Srbija je prvi put dobila investicioni kreditni rejting 2024. godine, navode iz SB.

Takođe napominju da je integracija Srbije u evropske lance vrednosti dovela do većih stranih investicija, izvoza, novih radnih mesta i stope rasta nego kod drugih zemalja Zapadnog Balkana.

- Ipak, performanse Srbije manje su povoljne kada se uporede sa novim članicama EU. Srbija posebno zaostaje po pitanju produktivnosti preduzeća i kvalitetu pružanja javnih usluga i institucija - navodi SB.

Novi izveštaj Svetske banke pod nazivom Održiva fiskalna politika za Srbiju visokog dohotka donosi predloge, kako je navedeno, javnih politika radi podrške Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji i statusu zemlje visokog dohotka, uz jačanje otpornosti zemlje na demografske promene, uporno prisutan jaz između polova i rastuće klimatske rizike.

Ključne predložene politike obuhvataju: Intenziviranje napora na smanjenju neformalne ekonomije (procenjene na 33 odsto BDP-a), sa posebnim fokusom na ubrzavanje prelaska na bezgotovinska plaćanja.

Uvođenje poreza na emisije ugljenika kao odgovor na primenu Mehanizma Prekograničnog usklađivanja cene ugljenika EU (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), kako bi se osiguralo da se prihodi od usklađivanja cena ugljenika zadrže u zemlji i reinvestiraju u sektore od ključnog značaja za zelenu tranziciju.