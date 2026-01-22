Slušaj vest

Masovno iznajmljivanje kaputa i čizama u lokalnim radnjama postalo je hit ove godine, jer su brojni CEO-i i ministri stigli u elegntnim letnjim cipelama i još tanjim odelima, što se ispostavilo kao potpuno pogrešan potez.

Uletili se pa navalili u prodavnice

Iz lokalnih radnji navode da je potražnja garderobe eksplodirala, dok ultra-bogataši negoduju zbog astronomskih cena kafe od 25 do 30 evra po šoljici u hotelima i kafićima - navodno preskupih dok čekaju privatne sastanke i panel diskusije.

Paralelno sa tim, stanovnici Davosa sve to posmatraju sa strane i šale se na svoj račun.

- To je više nego naš mesečni budžet za hranu - našalili su se oni.

Politička tenzija dodatno je porasla dolaskom američkog predsednika Donalda Trampa, čije obraćanje i najjača američka delegacija u istoriji foruma dominiraju dnevnim redom. Trampovi stavovi izazivaju oštre reakcije evropskih zvaničnika, posebno oko njegove najave o potencijalnom preuzimanju Grenlanda - što je izazvalo proteste.

Protesti protiv Trampa

Protesti protiv Trampa zahvatili su i švajcarske gradove - hiljade ljudi u Cirišu izašle su na ulice, uz povike "Tramp nije dobrodošao", a američka zastava je zapaljena, dok su konflikti sa policijom prerasli u upotrebu vodenih topova i suzavca.

Tema ne staje samo na politici - tehnološke diskusije takođe su u centru pažnje. AI i digitalna transformacija su dominantne teme panela, uz upozorenja o bezbednosnim rizicima i potrebama za globalnim standardima u upravljanju naprednim tehnologijama.