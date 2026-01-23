Slušaj vest

Marek je istakao da je cilj kampanje da putnicima omogući da na vreme isplaniraju putovanja i iskoriste značajno niže cene, uz poruku da se promotivne ponude isplate upravo onima koji planiraju unapred.

- U februaru imamo jednu od naših najvećih promotivnih kampanja. Cene će biti prilagođene tako da putnici mogu da pronađu najbolju ponudu za željenu destinaciju, ali važno je da prate akcije i reaguju na vreme - rekao je Marek RTS.

On je podsetio da je Air Serbia prošle godine prevezla rekordnih 4,57 miliona putnika i realizovala gotovo 50.000 letova, ocenivši da je uspeh rezultat dobrog balansa cene i kvaliteta, kao i fleksibilnog cenovnog modela.

- Svaka cena ima svoju publiku. Zahvaljujući savremenim tehnološkim rešenjima i personalizovanim ponudama, možemo da ponudimo pravu cenu u pravo vreme - naveo je Marek.

Foto: Zorana Jevtić

Generalni direktor je naglasio da će tokom godine biti organizovane i dodatne, takozvane taktičke promotivne kampanje, ali da je februarska akcija ključna za putnike koji žele da obezbede najpovoljnije karte za duži period unapred.

Pored promotivnih cena, Marek je najavio i uvođenje novog programa lojalnosti krajem marta ili početkom aprila, koji će omogućiti prikupljanje bodova ne samo kroz kupovinu avionskih karata, već i kroz svakodnevnu potrošnju - u prodavnicama, bioskopima i na benzinskim stanicama.

Govoreći o ponudi destinacija, Marek je podsetio da Air Serbia nastavlja širenje mreže letova, uključujući nove linije ka Santoriniju, Bakuu i Alikanteu, kao i dugo najavljivani let za Toronto, dok će tokom jeseni biti uvedene i destinacije poput Sevilje, Tenerifa i Tromsoa.

- Savet putnicima je jednostavan - pratite promotivne kampanje i planirajte putovanja na vreme. Kako se približava datum leta, avioni se pune, a cene rastu - poručio je Marek.