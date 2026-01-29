Slušaj vest

Nacionalna avio-kompanija ovim pruža putnicima jednostavnije i povoljnije opcije za kraća putovanja. Ova tarifa deo je kontinuiranih nastojanja kompanije da unapredi ponudu i odgovori na savremene potrebe putnika.

Economy Light tarifa namenjena je putnicima koji putuju sa ručnim prtljagom i žele kvalitetnu uslugu po pristupačnoj ceni. Posebno је pogodna za vikend putovanja, kraće odmore, kao i česta poslovna putovanja između Srbije i Crne Gore, uz maksimalnu fleksibilnost i kontrolu troškova. Uvođenjem nove tarife na ovim letovima, nacionalni avio-prevoznik omogućava veći izbor i dodatnu vrednost putnicima, uz istovremeno obezbeđivanje kontinuiranog kvaliteta i pouzdanosti svoje usluge.

Dodatne mogućnosti izbora tarifa u segmentu kratkih regionalnih letova predstavljaju deo šireg poslovnog plana kompanije, usmerenog na modernizaciju i usklađivanje sa aktuelnim očekivanjima putnika. Pored optimizacije ponude, cilj je i jačanje konkurentnosti na tržištu, kao i razvoj usluga koje doprinose boljem iskustvu putovanja.

