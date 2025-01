A sve je počelo davne 1897. godine, i to sa kompanijom Rajsigl. Još tada je sproveden u delo plan da budu predstavnici grada Salcburga, već čuvenog po gastronomskim specijalitetima. Brzo su stekli odličnu reputaciju, kao proizvođači koji ručno prave svoje slatke proizvode, i to isključivo uz korišćenje sastojaka vrhunskog kvaliteta.

O tome kolika se ljuta borba vodi godinama oko Mocart kugle govori i podatak da je u jednom trenutku država Austriju zbog nje tužila Nemačku. U Nemačkoj Mocart kugle proizvodi i distribuira kompanija „Reber“ (i danas rade) i to sa prozivodnjom do pola miliona kugli dnevno. Austrija je tokom osamdesetih godina prošlog veka to probala da spreči, ali bez uspeha.