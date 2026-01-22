Slušaj vest

Američka startup kompanija Galactic Resource Utilization Space planira izgradnju hotela na Mesecu, namenjenog bogatim svemirskim turistima. Početak gradnje predviđen je za 2029. godinu, dok se dolazak prvih gostiju očekuje oko 2032. godine.

Rezervacije za boravak u ovom nesvakidašnjem turističkom objektu već su dostupne po ceni od milion američkih dolara, odnosno približno 850.000 evra. Taj iznos predstavlja avans za pet noćenja, dok se procenjuje da bi ukupni troškovi putovanja do Meseca i nazad, zajedno sa ishranom i ostalim troškovima, mogli dostići oko 8,5 miliona evra.

Delovi hotela biće proizvedeni na Zemlji, a zatim transportovani na Mesec, gde će biti sastavljeni. Prema dosadašnjim navodima iz kompanije GRU Space, objekat će imati naduvavajuću konstrukciju i u početnoj fazi moći će da primi do četiri gosta na višednevni boravak, uz pogled na Zemlju.

Ovako će izgledati prvi hotel na Mesecu: Ovo je cena noćenja za koje su rezervacije već počele, a otvaranje planirano za 2032.

Prvi objavljeni materijali prikazuju sobe sa mekanim zidovima, osmišljene tako da gostima u bestežinskom stanju omoguće lagano odbijanje od površina.

Hotel će biti opremljen sistemima za reciklažu vazduha i vode, proizvodnju kiseonika i regulaciju temperature, kao i sistemom za hitnu evakuaciju i posebnim skloništem od zračenja, koje bi štitilo goste tokom solarnih oluja.

Posetioci hotela imaće priliku da se kreću po površini Meseca, voze lunarna vozila, pa čak i da igraju golf, aktivnosti koje su do sada bile dostupne isključivo astronautima.

Idejni tvorac projekta je 22-godišnji vizionar Skyler Chan, nekadašnje dete-čudo, koji se nada da će njegov startup predstavljati prvi ozbiljan iskorak ka razvoju svemirskog turizma, ali i ka trajnom naseljavanju ljudi van Zemlje.

GRU Space ima podršku investitora koji su ranije ulagali u SpaceX Elona Maska, a kompanija je i deo Nvidia Inception programa.