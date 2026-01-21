Slušaj vest

Suspenzija će biti na snazi dok se o njemu ne izjasni Sud Evropske unije, što bi moglo da potraje i do dve godine.

Tesnom većinom od 334 glasa za i 324 protiv, poslanici Evropskog parlamenta u sredu su odlučili da zatraže mišljenje Suda Evropske unije o ovom trgovinskom sporazumu. To znači da sporazum neće stupiti na snagu najmanje dok Sud EU ne donese odluku.

Sporazum je u subotu, u ime Evropske unije, potpisala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u Paragvaju. Pregovori o njemu trajali su čak 25 godina, a predstavljen je kao jedan od najvećih i najvažnijih trgovinskih sporazuma koje je EU ikada zaključila.

Njegovom primenom trebalo je da se stvori slobodno tržište sa više od 700 miliona potrošača.

Iako je sporazum dobio podršku kvalifikovane većine država članica u Savetu EU, zbog snažnog pritiska poljoprivrednika, poslanici Evropskog parlamenta odlučili su da odlože njegovo stupanje na snagu, najmanje dok se Sud Evropske unije ne izjasni o njegovoj usklađenosti sa pravnim okvirom EU.

Biznis Kurir/Jutarnji

