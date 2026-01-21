Slušaj vest

Suspenzija će biti na snazi dok se o njemu ne izjasni Sud Evropske unije, što bi moglo da potraje i do dve godine.

Tesnom većinom od 334 glasa za i 324 protiv, poslanici Evropskog parlamenta u sredu su odlučili da zatraže mišljenje Suda Evropske unije o ovom trgovinskom sporazumu. To znači da sporazum neće stupiti na snagu najmanje dok Sud EU ne donese odluku.

Sporazum je u subotu, u ime Evropske unije, potpisala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u Paragvaju. Pregovori o njemu trajali su čak 25 godina, a predstavljen je kao jedan od najvećih i najvažnijih trgovinskih sporazuma koje je EU ikada zaključila.

Iako je sporazum dobio podršku kvalifikovane većine država članica u Savetu EU, zbog snažnog pritiska poljoprivrednika, poslanici Evropskog parlamenta odlučili su da odlože njegovo stupanje na snagu, najmanje dok se Sud Evropske unije ne izjasni o njegovoj usklađenosti sa pravnim okvirom EU.