Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da Sjedinjene Američke Države beleže, kako je naveo, „najbrži i najdramatičniji“ ekonomski rast u svojoj istoriji. On je ocenio da je američka privreda „eksplodirala“, da su investicije i prihodi u porastu, dok je inflacija, prema njegovim rečima, pobeđena.

- SAD su ekonomski motor sveta. Kad Amerika cveta, cveta ceo svet, a kad mi propadamo, svi nas pratite - rekao je Tramp tokom obraćanja na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Tramp je tom prilikom ocenio da se pojedini delovi Evrope danas „više ne mogu prepoznati“.

- Nikoga ne želim da uvredim, ali neke zemlje ne mogu da prepoznam u negativnom smislu. Volim Evropu, ali mislim da ide u lošem smeru - izjavio je američki predsednik.

On je dodao da su mnoge države odustale od poslovnih modela koji su im ranije donosili bogatstvo, ali je istakao da u brojnim zemljama i dalje postoji značajan ekonomski potencijal.

Tramp se u Davosu našalio da se obraća „mnogim prijateljima i nekolicini neprijatelja“. Takođe je poručio da planira smanjenje poreza, kao i povećanje carina na robu iz inostranstva, uz obrazloženje da će se na taj način, kako je rekao, ispraviti šteta „koju su prouzrokovale“ druge zemlje.