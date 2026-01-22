Slušaj vest

Svaki dan možemo da pročitamo oglase u kojima se prodaju nekretnine, ali oglas za prodaju jedne kuće u blizini Novog Sada izazvao je buru na društvenim mrežama. U njemu na samom početku piše "na svega 7.350 kilometara od Njujorka u prelepom Bačkom Jarku (nije prelep) prodaje se prelepa kuća (nije prelepa) površine fudbalskog terena na placu od 5 fudbalskih terena.

Voda, struja, gas sve po redu. U cenu su uračunata i dva parking mesta (ispred kapije). Ono što ovoj nekretnini podiže cenu je prvi komšija do bašte, majstor Pantos, koji će vam rešiti svaki problem sa strujom i vodom, a imaćete ih ukoliko se odlučite za kupovinu.

Ovaj oglas smislio je Slavko Milaković, kako bi učinio uslugu svojoj tašti.

- Ja sam bio svestan da je kuća starija i da možda ne vredi koliko ja tražim, ali sam bio svestan i toga da oglas mora da bude drugačiji kako bi došao do većeg broja ljudi. Bukvalno je krenulo iz glave. Uzeo sam telefon, krenulo je iz glave da izlazi i za minut jedan sam postavio oglas i eto, došlo je do svega ovoga. U oglasu sam napomenuo da me ljudi ne pitaju od čega je kuća pravljena, kakav je krov i ta neka standardna pitanja, jer sam ja samo zet koji prodaje kuću za svoju taštu i od prodaje ću imati dva piva od nje - kaže za RINU Slavko.

Zanimljiv oglas, pokrenuo je i niz zanimljivih komentara koji su se samo nizali jedan za drugim.

- Neki ljudi su pitali koliko je najbliža stanica Njujorka, neki su komentarisali u šali, uglavnom su to bili komentari tipa: platićemo mi pivo ako se ne proda, od mene imaš gajbu i tako dalje - dodaje Slavko.

Od kako je oglas postao viralan na društvenim mrežama, Slavku telefon ne prestaje da zvoni.

- Tašta je meni prepustila sve, tako da mene ljudi zovu. Ima interesovanja, bilo je i pre svega ovoga, ali problem je što kuća nije cela legalizovana. Legalizovana je polovina kuće, jedan deo nije i zbog toga ne može da se kupi na kredit. Čekamo da se završi proces legalizacije kako bi ljudi mogli da je kupe preko kredita, jer dosta njih zove, ali uglavnom svi pitaju za kredit - rekao je on.

A cena?

Početna cena ove kuće kako je pisalo na oglasu je 283.000 eura, ali kako je takođe napisano moguće je odmah ostvariti popust od čitavih 200.000 eura.

- Cena kuće je 83.000 evra, naravno postoji dogovor. Pošto je to starija kuća, ako neko želi da je ruši i da pravi novu kuću po svom projektu, u toj ceni može da dobije i čist plac. Kuća može da se sruši i plac da se očisti, tako da kupac bukvalno može odmah da krene da gradi. Svi priključci postoje. Kuća se nalazi na oko 16 kilometara od centra Novog Sada. Mesto se zove Bački Jarak, na nekih 15 kilometara od Novog Sada. Sve više ljudi iz grada beži u manja mesta, a ovde je sve blizu. Autoput za Beograd je na oko 8 kilometara - kaže Slavko.

Sudeći po velikoj zainteresovanosti kuća će uskoro dobiti novog vlasnika, a domišljati Slavko zasluženo pivo od tašte.