Kako vlasnik navodi mesto Novi Žednik nalazi se na 17 kilometara od Subotice, a uz nekretninu koja se nudi na prodaju ide i 11 ari placa. 

- Kuća na prodaju. Novi Žednik 17 km od Subotice. Vllasnik 1/1, legalizovana kuća, može na kredit - napisao je vlasnik Goran Žigić u obajvi na Fejsbuk stranici "Jeftine nekretnine Srbija".

Vlasnik ističe da kuća ima četiri sobe, dnevni boravak, trpezariju, kuhinju, dve ostave, dva kupatila, hodnik, podrum, trofaznu struju i gradsku vodu. On dodaje da je selo blizu auto-puta i da u njemu ima sva potrebna infrastruktura za normalan život od pošte i ambulante do železničke stanice brze pruge.

-  Plac 11 ari. Selo je udaljeno 1,5 km od uključenja na auto put. U selu ima pošta, ambulanta, apoteka, škola, obdanište, autobuska stanica, železnička stanica brze pruge, prodavnice - nabrojao je vlasnik benefite koje poseduje mesto u kome se nalazi nekretnina koju nudi po ceni od 44.000 evra.

Prodaje se lepa i prostrana kuća u mestu Novi Žednik, na 17 km od Subotice po ceni od 44.000 evra Foto: Facebook

Iako vlasnik u oglasu ne pominje kvadratura kuće, sudeći prema fotografijama, reklo bi se da se radi o prostranoj i prilično dobro održavanoj nekretnini.

