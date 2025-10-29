Slušaj vest

Dok simboli savremenog urbanog razvoja niču duž desne obale Save, ovaj projekat istovremeno ulaže i u očuvanje arhitektonskog i istorijskog nasleđa Beograda.

Prema planu, Stari železnički most, izgrađen davne 1884. godine, biće pretvoren u pešačku promenadu sa pogledom na reku i centar grada. Hotel Bristol, ikona Savamale, već je obnovljen i vraćen u pun sjaj, dok će nekadašnja fabrika hartije postati Muzej Nikole Tesle.

Jedno od najvrednijih zdanja, zgrada Stare pošte, dobiće potpuno novu ulogu – biće pretvorena u Arheološki muzej Srbije i dom pozorišnih scena, čime će postati jedno od centralnih mesta kulturnog života glavnog grada.

Ovim projektom Beograd na vodi želi da pokaže da modernizacija grada i očuvanje tradicije mogu ići ruku pod ruku – da Beograd može istovremeno biti grad budućnosti i čuvar svoje bogate prošlosti.

