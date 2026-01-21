Slušaj vest

Građani koji podnose zahtev za povraćaj PDV-a prilikom kupovine prvog stana u Srbiji mogu da se suoče i sa odbijanjem zahteva.

Prema pojašnjenju Poreska uprava Republike Srbije, razlozi za odbijanje su strogo vezani za neispunjavanje zakonom propisanih uslova i ne ostavljaju prostor za slobodnu procenu.

Poreska uprava Republike Srbije pojašnjava odgovore na česta pitanja građana: ko može da ostvari ovu poresku olakšicu, koliki su zakonski limiti i koliko je zahteva do sada odobreno.

Kada se zahtev za refundaciju PDV-a odbija

Zahtev za povraćaj PDV-a odbija se u svim slučajevima u kojima nisu ispunjeni zakonski uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje prilikom kupovine prve stambene nekretnine.

Posebno se odbija zahtev ako se utvrdi da je pravo na refundaciju već jednom iskorišćeno, bilo od strane samog kupca ili člana njegovog porodičnog domaćinstva.

Nema ponovnog prava ako je olakšica već korišćena

Poresko oslobođenje ne može da se ostvari ako prodavac prenosi pravo svojine na stanu licu koje je već ranije ostvarilo pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prve nekretnine, u skladu sa Zakonom o PDV, ili je već koristilo oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava po Zakonu o porezima na imovinu.

Odbijanje i zbog članova porodičnog domaćinstva

Zahtev će biti odbijen i u situaciji kada se stan prenosi na člana porodičnog domaćinstva kupca, ako je za tog člana već ranije iskorišćeno pravo na refundaciju PDV-a ili poresko oslobođenje pri kupovini nekretnine.

Drugim rečima, poreska olakšica za prvi stan može se koristiti samo jednom, bilo da je reč o samom kupcu ili o članu njegove porodice, bez obzira na kasnije promene vlasništva.

Šta je važno proveriti pre podnošenja zahteva

Pre nego što se zahtev podnese, građani bi trebalo da provere da li su oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva ikada ranije koristili ovu vrstu poreske olakšice, jer je to jedan od najčešćih razloga za odbijanje zahteva.

Poreska uprava naglašava da se svi zahtevi razmatraju isključivo na osnovu važećih zakonskih odredbi, bez mogućnosti izuzetaka, čak i u slučajevima kada su ostali uslovi formalno ispunjeni.