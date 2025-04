U emisiji "Puls Srbije", na Kurir televiziji, gosti Dušan Mirkulovski , agent za nekretnine i Ervin Pašanović , stručnjak za neketninine, razgovarali su o tome kako doći do stana po pristupačnoj ceni? Da li nadomak maja meseca možemo govoriti o trendu na tržištu nekretnina. Da li cene kvadrta osciliraju i zbog čega ?I gde je rast cena najizraženiji?

- Ako govorimo o nekom širem Beogradu, koji podrazumeva opštine i Mladenovac i Obrenovac i tako dalje... Onda negde može da se nađe stan od 100,120.000 evra. Ako govorimo o gradskom jezgru, onda je to nešto oko 250.000 evra za neki pristojan stan - kaže Mirkulovski, a potom se nadovezao i Pašanović:

- Prvo moramo da vidimo šta znači pristojan stan, za koliko članova porodice, da li kupujemo za jedno, dvoje ili troje dece, sve zavisi od toga. Ako kupujemo studio, to može da se nađe za cenu do 150.000 evra. Međutim, ako je u pitanju porodična kuća od 60 kvadrata, cene su mnogo više. Naravno, kada pričamo o Beogradu, svi spominju ekstreme i nenormalno visoke cene. Ekstremi se ignorišu, oni nisu pokazatelji tržišnih uslova. Prosečna cena kvadrata je pokazatelj, ona je negde oko 1700 evra i to je realna situacija u Beogradu. Trend je takav da cene rastu, prvo zato što je ponuda manja od potražnja, jer se kod nas slobodno formiraju cene na tržištu i sve se rasproda - kaže Pašanović i dodaje: