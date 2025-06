- Ulaganje u nekretnije je i dalje jedan od najsigurnijih načina da se očuva i uveća kapital, e sad, da li će to biti garsonjera, da li će biti lokal ili garaža, to pre svega zavisi od investicionog cilja samog kupca, i od toga koliki je on rizik spreman da preuzme - kaže Aleksandra Mihajlović, portal 4zida.rs.