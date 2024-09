Zanatske škole poslednjih godina na sve načine pokušavaju da privuku mlade, pa tako i Građevinska škola Beograd. To je jedina škola u Srbiji takve vrste, kompletno građevinska, a jedna od tri najstarije u Evropi . Ove godine u odeljenje za dekoratere upisala je 20 đaka. Iz prethodne generacije, međutim, na tržište ih je izašlo svega pet. Ova molerska struka, čak i nije najmanje tražena.

Majstori sve bolje zarađuju

– Trudimo se da promovišemo ove poslove i važnost školovanja i za ove struke, jer su sve više cenjeni i odlično plaćeni. Operatere osnovnih građevinskih radova koji objedinjuju tri oblasti već godinama ne upisujemo, iako tesar koji zna posao, može da zaradi oko 2.000 evra mesečno i ovde i u svetu . I druge oblasti se dobro plaćaju, ali ostala je predrasuda da je majstor prljav i pocepan, bedan. Daleko je to od istine. Majstor je danas gospodin čovek – kaže Zejak za Infostud.

Traže se najviše u Beogradu, dnevnice su oko 7.000 dinara, a plate od 100.000 dinara pa naviše . Samostalno, ipak, mogu mnogo više da zarade nego radeći kod nekog. Prema podacima Infostuda, prosečna plata za molere u 2023. je bila 120.772 dinara , a do avgusta meseca ove godine, prosečna zarada molera je iznosila 122.900 dinara .

Aleksandar Savić iz okoline Kragujevca, već 18 godina radi ovaj posao u prestonici u kojoj živi sa porodicom. Posla ima zakazanog nedeljama unapred, ima i stalne mušterije i to bez reklame, samo po preporuci.

Počeo je kao mladić, bez namere da mu to bude profesija, ali je vremenom kaže moleraj iskreno zavoleo, pa je danas vlasnik svoje firme i zadovoljan je kako mu ide . Okrečio je kaže na hiljade stanova u Beogradu, prebojio kilometre zidova, osvežio, ulepšao kuće i stanove, a osećaj sreće kada učini da prostor koji je bio zapušten i u lošem stanju, postane predivno mesto za život, najlepši je deo njegovog posla.

– Na prvi pogled može da deluje jednostavno, ali danas ima toliko raznovrsnih molerskih proizvoda, namenjenih za različite površine i isto toliko tehnika, pa je važno znati šta sa čim može, a šta nikako ne – priča on.

Krečenje u Beogradu u proseku o 3,5 do 10 evra po kvadratu

Cene krečenja u Beogradu u proseku su od 3,5 do 10 evra po kvadratu, a određuje je kvalitet proizvoda i zahtevnost tehnike. Postoje i dekorativne tehnike koje su sve modernije i traženije u glavnom gradu. Za krečenje nameštenog stana od 50 kvadrata, bez previše popravki, potrebno je dva do tri dana posla, a može da košta od 350 do 1.000 evra.