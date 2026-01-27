Slušaj vest

Hrvatska razmatra izgradnju gasne interkonekcije sa Srbijom, čime bi Srbiji bio omogućen pristup LNG terminalu na Krku, a energetska stabilnost celog regiona dodatno osnažena, izjavio je danas hrvatski ministar privrede Ante Šušnjar.

Na konferenciji „Energetika 2026 - Hrvatska pred odlukama decenije“, koju je organizovao Jutarnji list, Šušnjar je naveo da projekat predviđa izgradnju oko 15 kilometara gasovoda, uz početni kapacitet prilagođen potrebama tržišta.

Kako je istakao, Srbija je već iskazala interesovanje za realizaciju ove gasne interkonekcije.

Šušnjar je podsetio da Hrvatska već ima važnu ulogu u regionalnom energetskom sistemu zahvaljujući LNG terminalu na Krku, koji je značajno doprineo smanjenju zavisnosti Hrvatske i okolnih zemalja od ruskih energenata.

Povezivanje sa Srbijom, prema njegovim rečima, predstavlja prirodan nastavak strategije jačanja energetske bezbednosti jugoistočne Evrope, prenosi portal Dnevno.hr.

Planove Hrvatske da se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište podržala je i američka ambasadorka u toj zemlji Nikol Mekgrou. Ona je naglasila da LNG terminal na Krku ima snažan geopolitički i bezbednosni značaj, uz poziv na intenzivniju saradnju između hrvatskih i američkih energetskih kompanija.