Govoreći za emisiju "Face the Nation" američke televizije CBS, Lagard je ocenila da će u nekom trenutku izvoznici i uvoznici, koji trenutno snose najveći teret carina, morati da prenesu troškove na potrošače.

"Dve trećine troškova carina trenutno snose dve strane, izvoznik i uvoznik, kroz smanjenje svojih profita. Pitanje je koliko dugo će pristajati na smanjene marže. Kada odluče da ne mogu više da trpe pritisak, trošak će pasti na potrošače. To je samo pitanje vremena", istakla je Lagard.

Lagard je navela i da su carine jedan od dva ključna faktora koji su doveli do "transformacije" svetske ekonomije, dok je drugi ubrzan tehnološki napredak, naročito u oblasti veštačke inteligencije.

"Ova transformacija je posledica dve stvari. Prva su carine koje su promenile globalnu trgovinsku mapu, stvorile nove saveze i reformisale načine na koje međusobno trgujemo. Druga je veštačka inteligencija, koja utiče na sve, od upravljanja podacima do upoznavanja i svega između", navela je predsednica ECB.

Komentarišući trenutne trgovinske tenzije između Sjedinjenih Američkih Država i NR Kine, Lagard je ocenila da deo toga predstavlja pregovaračko pozicioniranje obe strane.

"Mislim da treba uzeti s rezervom deo onoga što se trenutno dešava, jer je to tipična taktika pregovaranja, pokazujete mišiće i poručujete da ste spremni na sve. Preterujem, naravno, ali u nekom trenutku moraće da sednu za sto, jer je to u interesu obe ekonomije, bez obzira na neprijateljsku retoriku", zaključila je Lagard.

Lagard, koja je na čelu Evropske centralne banke od 2019. godine, prethodno je bila ministarka za spoljnu trgovinu u Vladi Francuske i direktorka Međunarodnog monetarnog fonda.