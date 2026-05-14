UniCredit je danas pokrenuo PrimebyUniCredit, novi model usluga za Affluent klijente širom Centralne i Istočne Evrope, koji se u isto vreme uvodi na devet tržišta - Bugarskoj, Bosnii Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.

Kombinujući napredne digitalne usluge i stručnu podršku, Prime by UniCredit želi da unapredi iskustvo modernog bankarstva za klijente širom CIE regiona. Klijentima donosi jednostavno i elegantno mobilno iskustvo sa posebnim Prime delom u aplikaciji, ekskluzivnim pogodnostima, personalizovanim savetima kroz direktnu komunikaciju sa Prime savetnikom, kao i prioritetnu uslugu u filijalama i kontakt centru. Prime klijenti širom CIE imaće pristup posebnim pogodnostima, poput prilagođenih investicionih rešenja, povoljnijih uslova za stambene kredite, putnog zdravstvenog osiguranja, ekskluzivnih Prime zona u filijalama, kao i analizama i investicionim strategijama koje priprema The Investment Institute by UniCredit. Dodatne pogodnosti uključuju pristup aerodromskim salonima, VIP događajima i partnerstvima iz oblasti wellness-a i lifestyle-a. Uz snažne digitalne mogućnosti i razvijenu mrežu širom CIE regiona, Prime by UniCredit predstavlja važan deo UniCredit Unlimited strategije Grupe, čiji je cilj da postavi nove standarde modernog evropskog bankarstva – spajajući sigurnost i snagu univerzalne banke sa agilnošću i inovativnošću tehnoloških kompanija. Teodora Petkova, direktorka za CIE u UniCredit-u, izjavila je: „Cilj nam je da, sa našom UniCredit Unlimited strategijom, idemo dalje od standarda, preispitujući operativni model pomoću tehnologije i veštačke inteligencije, dok istovremeno podižemo uslugu klijentima izvan ograničenja tradicionalnog bankarstva. Prime je opipljiv izraz kako to obećanje ispunjava potrebe klijenta, pružajući digitalnu brzinu kada je najvažnije, ljudsku stručnost kada je najvažnije. Bez kompromisa. Kada kombinujemo naše digitalne mogućnosti sa savetima stručnih bankara i dosledno ih isporučujemo u zemljama Centralne i Istočne Evrope, možemo ubrzati rast ne samo za UniCredit, već i za naše klijente.“

Nikola Vuletić, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Banke u Srbiji, rekao je: „Naši klijenti u Srbiji danas očekuju mnogo više od klasičnih bankarskih usluga - žele brzinu i jednostavnost digitalnih rešenja, ali istovremeno i pouzdan savet i podršku kada donose važne finansijske odluke. Upravo zato smo razvijali Prime model, kako bismo spojili najbolje od oba sveta i ponudili iskustvo koje je prilagođeno njihovim svakodnevnim potrebama i životnom stilu.Verujemo da će naši klijenti posebno prepoznati vrednost personalizovanog pristupa, direktne komunikacije sa savetnicima, ekskluzivnih pogodnosti i jednostavnijeg upravljanja finansijama kroz digitalne kanale. Naš cilj je da nastavimo da podižemo kvalitet usluge i da budemo banka koja razume kako se očekivanja klijenata menjaju i razvijaju.“ Model oblikovan istraživanjem Digitalna finansijska rešenja putem mobilnih aplikacija ili online bankarstva smatraju se brzim i praktičnim, ali često deluju udaljeno i bezlično, bez ljudskih saveta ili podrške – zaključak je istraživanja koje je UniCredit sproveo na 11.000 klijenata na različitim tržištima. Sa druge strane, isto istraživanje pokazalo je da se tradicionalno bankarstvo doživljava kao lično, ali dosta sporije – zbog redova u filijalama ili dužeg čekanja na telefonu. Ispitanici smatraju da kvalitet usluge i ljudska komponenta – dostupnost, konsultacije, profesionalizam – ostaju ključni pokretači zadovoljstva. Iako bitne, digitalne mogućnosti same po sebi nisu dovoljne.

Klijenti, stoga, ne žele da biraju između digitalnog i tradicionalnog bankarstva – oni pridaju vrednost korisničkom iskustvo koje im nudi oba. Premašena očekivanja u testiranju Prema istraživanju, klijenti kažu da bi izabrali Prime na osnovu tri elementa: brzine, jednostavnosti i značajneljudskevezekada potrebe postanu složenije. Prime ispunjava sva tri u formatu koji klijenti prihvataju: kontinuiranu vrednost kroz fer cene sa jednostavnim modelom pretplate.