On u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva proizvodi i meleme sa gavezom, kamilicom, nevenom, kao i kreme sa propolisom, ali ni to nije sve.

Inače je dobijanje pčelinjeg otrova izazovan proces, koji se obavlja uz posebnih aparata, kada se jedinke pospešuju kako bi isti ispustile, a bitno je naglasiti da one ne stradaju tokom ovog procesa. S druge strane, veruje se da "pčelinji zrak" može imati različite zdravstvene koristi, jer sadrži supstance koje pčele proizvode kako bi održale čistoću i zdravlje u svom okruženju . Ovaj vazduh se koristi za poboljšanje respiratornog zdravlja, jačanje imuniteta, ublažavanje alergija, smanjenje stresa i anksioznosti, kao i poboljšanje opšteg blagostanja.

Pored svega ovoga, Ivan je ponosan i na pergu , a to je pčelinji proizvod koji nastaje kada pčele sakupljaju polen sa cvetova, a zatim ga fermentišu unutar svojih saća, mešajući ga sa sopstvenim sekretima i medom . Ovaj fermentisani polen postaje bogat izvor hranljivih materija i može se koristiti kao hrana za pčele, ali i kao veoma cenjen prirodni proizvod u apiterapiji.

On takođe kaže da svoje proizvode neretko mešaju sa orašastim plodovima, te da je to tek mukotrpan proces proizvodnje, jer se sa porodicom trudi da postigne teksturu takvu da kad se konzumira preparat , oni nemaju utisak da im je u ustima išta sem meda , a da tako nešto mogu da zaključe jedino po ukusu.

U međuvremenu su on i supruga završili kurs apikozmetike, te u svojoj ponudi imaju i apikozmetičke proizvode.

- Moja supruga je više zadužena za kozmetičke proizvode koje nudimo , dok sam ja fokus stavio na ostalo. Neki preparati se spremaju dugo i pažljivo, tako što se recimo mešaju sat vremena, nakon toga moraju da odstoje, ali je sve to potrebno ponoviti dva dana kako bi se dobio željeni proizvod baš onakav kakvim ga apiterapeuti smatraju valjanim. Vremenom smo se opremili savremenijim mikserima, jer smo morali zbog težine i obima posla, jer su neki slabiji znali da nas “izdaju” tokom samog pravljenja, tako da je i u ovom poslu dosta ulaganja i rizikovanja ključ za neki dalji uspeh.

- Član sam stručnog tima predavača u okviru Prvog međunarodnog udruženja zdravstvenih radnika apiterapeuta – ApiMed Srbija, gde sam držim predavanja iz oblasti apiterapije i gde sam jedan od autora Priručnika za pripremu, izgradnju I korišćenje apikomore. Što se tiče gradnje i korišćenja apikomora, to je totalno definisana priča, mnogi je grade na osnovu nekog površnog znanja. To je bila I tema mog završnog rada na akademiji I jedan veliki izazov, koji me je naterao na veliko istraživanje počev od Slovenije, gde su apikomore i apiturizam, veoma razvijeni, pa sve dalje ka EU. I rezultat tog istraživanja je kvalitetno izrađen završni rad na Akademiji pčelarstva i apiterapije Srbije I kanije angažovanje kao predavača I jednog od autora publikacije za izgradnju apikomore.