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Prošlogodišnja nestašica peleta opametila je kupce pa su ove godine već u julu stovarišta ogreva zatrpali porudžbinama svih vrsta ogreva, zato pojedina imaju na spisku i više od 500 porudžbina.

Navala je tolika da ko danas poruči pelet, drvo ili ugalj, moraće na isporuku da čeka od pet do sedam dana. A čim je za nečim velika potražnja, tržište reaguje poskupljenjem.

Ogromna potražnja

- Potražnja za ogrevom je ogromna. Narod se uplašio zato što je prošle godine bila nestašica i sada svi hoće odjednom. Imamo preko 500 porudžbenica za razvoz i ne znam šta da radimo. Kupci naručuju sve, pelet, ugalj i drva - kaže za Kurir Biznis Saša Petrović, vlasnik stovarišta "Ogrev iverak" iz Beograda.

Iako su se u javnosti pojavile informacije da pojedina stovarišta zbog velike potražnje ostaju bez peleta, Petrović ističe da kod njega na stovarištu nema nestašice, ali da zbog velike gužve mora da se čeka na isporuku.

- Na vreme smo kupili zalihe peleta i imamo ga dovoljno, ali ako ga danas poručite, biće vam isporučen za pet do sedam dana. Cena tone peleta je kod nas 42.000 dinara, dok paleta košta 48.000 dinara. Dnevno prodamo od 80 do 100 paleta peleta, tako da su tri do četiri kamiona konstantno u razvozu. Što se drva tiče, dnevno konstantno ide do 25 metara kubnih. Ljudi obično poručuju od tri do šest-sedam kubika. Cena drva sa sečom je 10.500 dinara po kubiku, dok kubik cepanica za loženje košta 11.000 dinara. Ugalj nam stiže za nekoliko dana, pa još uvek nemamo cenu, već samo upisujemo porudžbine naših mušterija koje već 20 godina kupuju kod nas. Obično kupuju četiri ili pet tona, kako kome treba - objašnjava naš sagovornik.

CENE OGREVA Drva isečena, m3 - 10.500 dinara

Drva iscepana na mašini, m3 - 11.000

Drva, paleta od 1,8 m3 - 20.000

Ugalj, tona - 20.000 do 28.000 (zavisno od vrste)

Pelet, tona - 42.000

Pelet, paleta - 48.000

Briket RUF, tona - 30.000

Briket minjon, tona - 35.000

Briket ivanjički, tona - 37.500

Pelet poskupeo

Tokom leta cena peleta porasla je za 2.000 do 4.000 dinara po toni u odnosu na jun prošle godine. Kako tvrdi Marko Marinković iz "Vojvodinašuma", glavni razlog poskupljenja je povećana potražnja, dok su sirovinska baza, proizvodnja i drugi troškovi ostali stabilni.

- Kada dođe veći broj ljudi u jednom kraćem vremenskom periodu da potraže, onda proizvodnja to ne može da isprati. Tu dolazi do tog efekta povećane potražnje - rekao je Marinković za RTS.

U OGLASIMA KUBIK DRVA 6.500 DINARA

Dok je na stovarištima cena ogrevnog drveta između 10.000 i 11.000 po kubiku, u oglasima se može naći i za 6.500 dinara.

- Prodajem suva isečena, iscepana na cepanice spakovana drva. Dovozim na području celog grada Beograda bez naknade - piše u jednom oglasu na portalu Halo oglasi, u kom je istaknuto da je cena kubika 6.500 dinara.

I u centralnom delu Srbije velika je potražnja za peletom, ali za ugalj je za sada slabo interesovanje kupaca.