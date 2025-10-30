Slušaj vest

Za ove namene izdvojeno je 8,8 miliona dinara, a sredstva se obezbeđuju zajednički iz budžeta Grada Prokuplja i Ministarstva rudarstva i energetike.

Prijave počinju 10. novembra, dok je krajnji rok za socijalno ugrožene građane 15. decembar, odnosno 45 dana od objavljivanja javnog poziva.

U okviru programa biće sufinansirane mere poput zamene stolarije, ugradnje izolacije, nabavke novih grejnih sistema i kotlova, kao i postavljanje solarne opreme.

Maksimalan udeo bespovratnih sredstava iznosi do 50% vrednosti projekta, dok će socijalno ranjive kategorije stanovništva moći da dobiju subvenciju i do 90% ukupne vrednosti radova.

Građani su u obavezi da sami obezbede razliku do punog iznosa projekta, a svi detalji o uslovima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na zvaničnom sajtu Grada Prokuplja.

Ovim programom lokalna samouprava nastavlja da sprovodi nacionalnu strategiju energetske efikasnosti i pomaže domaćinstvima da uštede energiju, smanje troškove i poboljšaju kvalitet života.