Prokuplje pomaže građanima: Do 90 odsto bespovratnih sredstava za energetsku sanaciju domaćinstava
Za ove namene izdvojeno je 8,8 miliona dinara, a sredstva se obezbeđuju zajednički iz budžeta Grada Prokuplja i Ministarstva rudarstva i energetike.
Prijave počinju 10. novembra, dok je krajnji rok za socijalno ugrožene građane 15. decembar, odnosno 45 dana od objavljivanja javnog poziva.
U okviru programa biće sufinansirane mere poput zamene stolarije, ugradnje izolacije, nabavke novih grejnih sistema i kotlova, kao i postavljanje solarne opreme.
Maksimalan udeo bespovratnih sredstava iznosi do 50% vrednosti projekta, dok će socijalno ranjive kategorije stanovništva moći da dobiju subvenciju i do 90% ukupne vrednosti radova.
Građani su u obavezi da sami obezbede razliku do punog iznosa projekta, a svi detalji o uslovima i potrebnoj dokumentaciji dostupni su na zvaničnom sajtu Grada Prokuplja.
Ovim programom lokalna samouprava nastavlja da sprovodi nacionalnu strategiju energetske efikasnosti i pomaže domaćinstvima da uštede energiju, smanje troškove i poboljšaju kvalitet života.
Biznis Kurir