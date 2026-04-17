Slušaj vest

Cene nekretnina, ali i placeva pored mora uvek su bile visoke, a poslednja kretanja na tržištu nekretnina u regionu učinila su mnoge lokacije i destinacije potpuno nedostupnima običnim građanima.

Situacija je takva da oni sa prosečnim primanjima mogu samo da sanjaju o kupovini stana, kuće ili placa na primorju, pa su takve nekretnine rezervisane samo za one sa dubokim džepom, pre svega za velike investitore.

I upravo takvi kupci mogli bi biti kandidati za plac na obali mora u Baru, u Crnoj Gori, koji je oglašen na prodaju.

- Prodaje se zemljište 804 m2 na samoj obali mora, sa otvorenim panoramskim pogledom, UT uslovi, idealno za hotel, apartmane ili ekskluzivni objekat - piše u oglasu objavljenom na portalu Dijaslpora.online.

Foto: dijaspora.online

U oglasu se ne navodi tačna lokacija placa, ali pažnju privlači njegova cena od 600.000 evra. To znači da je ar placa na obali mora u Baru košta 75.000 evra, ili preračunato u kvadrate, 746 evra po kvadratnom metru.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

