KAKO DA SAČUVATE NEKU KINTU ZA CRNE DANE, A DA TO NIJE SLAMARICA: Ne strepite da će vam obiti stan i odneti sve, OVO JE NAČIN

Razvoj elektronskog bankarstva nudi razne mogućnosti građanima, pa se klijenti koji žele da uštede nešto novca, ali tako da im on u slučaju nužde bude dostupan, često pitaju da li mogu da ga čuvaju na tekućem računu, ne moraju da ga podižu i štekaju kod kuće u slamarici.

Koje sve mogućnosti ovakve štednje postoje Kurir je pokušao da istraži, a ideju nam je dala čitateljka kojoj je upravo ovakav vid štednje potreban, a ne zna da li on postoji i pod kojim uslovima.

foto: Shutterstock

- Želja mi je da u narednom periodu renoviram kupatilo te sam nedavno počela da štedim. Kada legne plata ja odvojim par hiljada dinara i stavim kući u kovertu za štek. Međutim, pošto smo uveliko zakoračili u digitalnu eru, volela bih da izbegnem proces dizanja novca sa bankomata i čuvanje keša po kovertama te sam pitala svog savetnika u banci koje opcije su mi na raspolaganju za štednju uz uslov da mi novac uvek bude dostupan. Jedina opcija koju su mi ponudili je zapravo ulaganje u investicioni fond. Objasnili su da bi mi zapravo otvorili trajni nalog te bi se određena suma koju ja odredim svakog meseca automatski slivala na moj račun u tom investicionom fondu. Na te pare se zaračunava prinos svakodnevno, a one bi mi bile dostupne uz najavu podizanja slanjem naloga dan unapred - kaže Sofija Lalić, naša čitateljka.

Međutim nju je interesovalo da li su na srpskom finansijskom tržištu dostupni još neki vidovi štednje osim ovog ulaganja u investicioni fond? Dakle, da li je moguće otvoriti neki, recimo, podračun ili virtuelni račun na koji bi se novac sa tekućeg računa prebacivao i tu stajao po strani ili nešto slično.

ZA PENZIONERE KAMATA 2,5 ODSTO Ima banaka, koje penzionerima koji kod njih imaju tekući račun sa paketom usluga "Zlatne godine" nude priliku da bez troškova otvore specijalni štedni račun "Zlatno doba" sa besplatnim mesečnim održavanjem u dinarima ili evrima. Penzioneri novac na račun mogu ulagati i podizati kad god žele, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, a na kraju svakog meseca banka će im pripisivati kamatu koja trenutno na godišnjem nivou iznosi 2,5 odsto.

Kako bi Sofiji,ali i mnogim drugim građanima razrešili nedoumice u vezi sa štednjom preko tekućeg računa potražili smo odgovre u nekoliko banaka. U jednoj su nam rekli da građani mogu da računaju na štednju po viđenju sa kamatom od četiri odsto na manje iznose.

foto: Shutterstock

- Jedinstveni smo na bankarskom tržištu po tome što klijentima plaćamo višu kamatu na manje nego na visoke uloge kako bi motivisala štediše sa manjim ulozima da štede. Na taj način, banka ostvaruje jedan od svojih glavnih ciljeva, a to je edukacija građana o značaju štednje, posebno u nepredviđenim situacijama. Klijentima koji žele povremeno da odvoje nešto novca sa strane, bilo da je to jednom mesečno ili nekom drugom dinamikom, ili imaju ušteđevinu koju ne žele da oroče, već da im ostane dostupna u svakom trenutku, banka je ponudila A vista štedni račun. Kod ovog tipa štednje, obračunavamo kamatu od čak četiri odsto, konkurentnu i ponudama za oročene uloge, ali samo na uloge do dva miliona dinara - objašnajva za Kurir Slobodan Smiljković, član Izvršnog odbora 3 Banke.

Smiljanić dodaje da bi na ovaj način na primer za depozit od million dinara, pod pretpostavkom da klijent ne menja iznos tokom perioda od 12 meseci, dobio bi na ime kamate iznos od 40.236 dinara gde bi se ona pripisivala mesečno.

BANKE RADE ZA SEBE, A NE ZA KLIJENTA Dušan Uzelac, urednik portala "Kamatica" ističe da je štednja po viđenju primer loše poslovne prakse banaka jer ju je većina ukinula na tekućim računima i prebacile su je na namenske štedne račune sa kojih klijenti uvek mogu podizati novac. - Ako na 100.000 dinara dobijete 50 dinara pitanje je da li ćete se baviti time. Ljudi taj iznos daju kao bakšiš kad kupuju novine. A banke dok god imaju dovoljno para i ne mogu da ih prodaju u formi kredita neće dati povoljnije kamate na štednju. Ovo tržište je sazrelo za oblike investiranja koji su kvaliteniji i isplativiji od bankarskih, jer poslednjih 10 godina banke ne rade za klijente nego za sebe od klijentovih para. Ako vam banka da četiri odsto godišnju kamatnu stopu, a inflacija je šest vi mislite da štedite, a u stvari gubite dva odsto - naglašava Uzelac.

U jednoj drugoj poslovnoj banci isitču da štedišama, koje žele da štede, a da im novac uvek bude dostupan, nude različite mogućnosti štrednje.

- Avista depozit je račun koji klijent može otvoriti u svakom trenutku i na njega prebaciti sredstva. Mogu da kroz m-bank aplikaciju potpuno online, bez odlaska u ekspozituru, otvore račune štednje po viđenju, tj. Avista štednje u dinarima, evrima i dolarima. Pored otvaranja standardnog računa štednje po viđenju, korisnicima m-bank aplikacije dostupna je i opcija ciljane štednje - gde korisnik definiše cilj, ročnost, valutu u kojoj će štedeti. Takode bira način štednje, odnosno da li će samostalno prebacivati novac na račun ili će kreirati trajni nalog i odrediti automatsku dinamiku ostvarenja cilja. Pored definisanih uslova ciljane štednje korisnik u svakom momentu može povući sredstva sa računa. Na taj način podstičemo korisnike da redovno izdvajaju sredstava i štede za nešto što žele sebi da priušte - ističu u ovoj banci.

foto: Shutterstock, Profimedia

Međutim, da bi štedišta zaradio na štednji, potrebno je da ima proizvode kao što su klasična oročena štednja sa isplatom kamate po isteku perioda oročenja ili da se odluči za Fleksi oročenu štednju ili Rentnu štednja sa mesečnim pripisom kamate.

BROJKE 4 odsto kamate daju neke banke na štednju po viđenju

15 odsto oročenog depozita može se podići u svakom trenutku

2,5 odsto kamata za penzionere na računu "Zlatno doba"

144 milijarde dinara iznosila je štednja u dinarima na kraju 2023.

14,7 milijardi evra iznosila je štednja u evrima na kraju 2023.

- U okviru m-bank aplikacije klijenti sada imaju mogućnost da bez odlaska u ekspozituru otvore račune oročene štednje u dinarima i evrima za sredstva do 600.000 dinara, odnosno 5.000 evra. Kod ove štednje klijent ne raspolaže sredstvima u svakom trenutku kao kod Aviste, ali može u svakom trenutku prekinuti oročenje, ali to automatski znači da klijent gubi kamatu koja je do tada obračunata ili pripisana. Takode, moguća je i fleksi oročena štednja - oročeni depozit sa dodavanjem i podizanjem sredstava sa računa oročenog depozita. Klijent može da dodaje sredstva na račun neograničen broj puta u željenom iznosu, kao i da podiže sredstva do 15 osto inicijalnog iznosa oročenja i isto toliko od svake naknadne uplate - pojašnjavaju u OTP Banci.