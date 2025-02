Prema podacima Narodne banke Srbije, štednja u dinarima se za poslednjih 12 godina povećala 11 puta, a na to su uticali povoljnija kamatna stopa i činjenica da se na dinarsku štednju ne plaća porez.

- Mi imamo stabilan devizni kurs i raste dinarska štednja, zato što je kamatna stopa viša u dinarima u odnosu na štednju u evrima, ali i na bilo koje druge oblike štednje za nekih par procentnih poena. Oslobođeni ste i poreza na kamatu, to je doprinos Narodne banke Srbije, kao i podstrek dinarizaciji - rekao je za Kurir televiziju Zoran Grubišić, Bankarska akademija.

- Mi i dalje očekujemo stabilan devizni kurs koji smo imali, jer to je jedini rizik koji vi preuzimate objektivno kad štedite u dinarima, a ne u evrima. Dakle, to je rizik koji se preuzima i sada ne bih preporučivao šta će dalje da se dešava. Nema nikakvog razloga da devizni kurs i dalje ne bude stabilan, jer su devizne rezerve na rekordnom nivou, one se čak i uvećavaju - kaže Grubišić.