Štednja u dinarima se u proteklih 12 godina povećala 11 puta - to su poslednji podaci Narodne banke Srbije.

Nataša Poniger, direktorka Odeljenja za devizno tržište u Sektoru za monetarne i devizne operacije Narodne banke Srbije rekla je da je dinarska štednja krajem 2024. godine dostigla iznos od preko 191 milijarde dinara i to je rekordni iznos dinarske štednje.

Dinarska štednja povećana za 53,3 milijarde

"U 2024. godini dinarska štednja povećana je za 53,3 milijarde dinara, a kada posmatramo procentualno, takođe dolazimo do veoma visokog rasta dinarske štednje prošle godine od gotovo 40 odsto. Pored dinarske raste i devizna štednja, što je takođe odraz poverenja stanovništva u bankarski i finansijski sistem Srbije“, navodi Poniger.

Koji su razlozi rasta dinarske štednje

"Jedan od razloga ovako dinamičnog rasta dinarske štednje jeste atraktivnost i isplativost dinarske štednje u poređenju sa štednjom u evrima, koja je dominantna u deviznoj štednji. Narodna banka Srbije redovno na svakih šest meseci objavljuje rezultate analize isplativosti dinarske i štednje u evrima i te analize ukazuju na veću atraktivnost i isplativost dinarske štednje u poređenju sa štednjom u evrima. Poslednja takva analiza izrađena je i objavljena sredinom februara ove godine. I ona ukazuje na to da je štednja u dinarima isplativija kako u kratkom, tako i u dugom roku“, kaže ona.

Konkretni primeri

Prema njenim rečima, u tom izveštaju koji je objavljen na sajtu Narodne banke Srbije, na konkretnim primerima je ukazano koliko je to isplativije.

"Recimo, ukoliko je štediša uložio iznos od 100.000 dinara krajem 2023. godine, na rok od tri meseca, u poređenju sa ulaganjem evroekvivalenta, on bi ulaganjem u dinarsku štednju ostvario za oko 500 dinara više u tom periodu oročenja, u poređenju sa ulaganjem na deviznu štednju u evrima“, kaže Poniger.

Povoljnije kamatne stope kod dinarske štednje

Što se tiče same isplativosti i atraktivnosti dinarske štednje u poređenju sa štednjom u evrima, ona proizilazi iz povoljnih kamatnih stopa na dinarsku štednju, zatim iz činjenice da se na dinarsku štednju ne plaća porez, štediša u evrima na ostvarenu kamatu treba da plati porez u iznosu od 15 odsto, dok toga kod štednje u dinarima nema, podvukla je gošća Jutarnjeg programa.

"Na atraktivnost dinarske štednje i njen dinamičan rast, naročito izražen poslednjih godina, utiče i to što generalno u Srbiji postoji ostvarena stabilnost - cenovna, finansijska, sveukupna, makroekonomska, uključujući i relativnu stabilnost deviznog kursa dinara prema evru, što takođe podstiče štediše da koriste tu atraktivnost štednje u dinarima u poređenju sa štednjom u devizama“, istakla je ona.

Slučaj kalendarskog efekta

U 2024. godini najviše su rasli dinarski ulozi na šest do 12 meseci, pa zatim oni na tri do šest meseci. Ulozi čiji rok od jedne do dve godine su blago opali.