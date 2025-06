Sve češće se dešava da se na tržištu pojave lažne novčanice, a koliko to šteti svima nama govori i podatak da se oglasila Narodna banka Srbije.

- Onaj koji hoće da proveri autentičnost originalne novčanice zna kako ona izgleda. Informacije o tome kako izgleda originalna novčanica mogu se naći na sajtovima centralnih banaka emitenata novca. Za evro to je Evropska centralna banka i sve banke eurozone. Za dinar je naravno Narodna banka Srbije. Imate kratke filmove, fotografije, uvećane zaštitne elemente i tekstualna objašnjenja. Na novčanici od 100 evra naslikana je kapija. Ako ja jagodicama prstiju pređem preko kapije, ja ću osetiti izvesnu hrapavost. To je posledica nanosa boje na papir na kojem je izrađena novčanica. Kada to isto uradim na falsifikatu, videću da je ovaj motiv gladak. Tako da je u pitanju kopija. Kad okrenemo novčanicu, imamo ovu oznaku apoena krupno u donjem desnom uglu. I sada ako posmatramo tu novčanicu pod različitim uglovima, mi ćemo videti da kod originalne novčanice boja se menja, ovde je sedefasta, ovde je ljubičasta, svo vreme ljubičasta, a ovde sad prelazi u ljubičastu. Dakle, zato se i zove optički variabilna boja. U zavisnosti od ugla posmatranja, kod originalne novčanice se boja menja, kod falsifikata se ne menja.