Slušaj vest

Kada ljudi pomisle na Veneciju, obično im na um padaju gondole, kanali i veliki broj turista. Ipak, samo sat vremena vožnje dalje nalazi se Trevizo, manji i promišljeniji izbor za sve koji žele da dožive Italiju bez gužve i stresa.

Ovaj grad odiše autentičnim šarmom, spajajući istorijsko nasleđe, kulturnu raznolikost i savremenu udobnost na način koji ga zaista izdvaja.

Foto: Shutterstock

Trevizo je prepoznatljiv po svojim kanalima, brojnim mostovima i srednjovekovnim kućama sa crvenim krovovima, zbog čega ga mnogi nazivaju „malom Venecijom“. Za razliku od svog poznatog suseda, Trevizo je mirniji i idealan za opuštene šetnje. U njegovim lokalnim kafićima, pijacama sa svežim namirnicama i tradicionalnim trattorijama lako se upoznaje istinski italijanski život, bez turističke vreve koja često preplavi Veneciju.

Gastronomija je još jedan razlog zbog kog Trevizo zaslužuje pažnju. Upravo ovde nastali su originalni tiramisu i čuveni crveni radič (radicchio), koji igra značajnu ulogu u lokalnoj kuhinji.

Foto: Shutterstock

Ljubitelji vina mogu istražiti obližnje vinograde, dok će oni koji vole umetnost i kulturu uživati u muzejima, galerijama i malim buticima. Sve to čini Trevizo savršenom destinacijom za putnike u potrazi za autentičnošću i mirom.

Trevizo je i praktičan izbor. Njegov položaj omogućava jednostavan odlazak do Venecije, Padove ili vinskog regiona Prosecco. Grad nudi čiste ulice, uređene biciklističke staze i mnogo zelenih površina, što ga čini pogodnim za romantične vikende, porodična putovanja ili lagane solo avanture.

Foto: Shutterstock

U vremenu masovnog turizma, Trevizo pokazuje da Italija nudi mnogo više od Venecije. Predstavlja manju, pristupačniju i pametniju alternativu, koja pruža jednaku količinu lepote, kulture i gastronomskih užitaka, ali u znatno mirnijem i prijatnijem okruženju.

Za svakog putnika koji želi da oseti pravi duh Italije, Trevizo je mesto koje ne bi trebalo zaobići.