Nakon izjave direktor najpoznatijeg svetskog brenda farmerki „Levi Štraus“, Čipa Berga, koji je pozvao kupce da ne peru svoje farmerke, kako bi štedeli vodu, pojavila se lavina komentara.

Nakon učešća na konferenciji o ekologiji koju je organizovao časopis Fortune, Berg je napomenuo da farmerke koje je tog trenutka imao na sebi nisu videle „veš mašinu godinu dana“.

Prvi čovek „Levisa“ naveo je da je dovoljno sunđerom ili starom četkicom za zube odstraniti eventualne fleke i redovno provetravati farmerke.

Foto: Zoonar/Hrecheniuk Oleksii, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

On je, takođe, savetovao da se farmerke drže u zamrzivaču kako bi se smanjilo širenje mikroba i uklonili neprijatni mirisi.

„Nikada dosad nisam dobio nijednu kožnu bolest“, istakao je on, potkrepljujući svoju neobičnu teoriju. „Najvažnije je da čuvamo prirodu“, zaključio je Berg.

Komentari i reakcije nakon Bergove izjave su različite:

"Farmerice perite četkicom za zube,a zube perite u veš mašini", "A kako doticni brine o ekologiji kada garderobu drzi u zamrzivacu, koji trosi struju koja ne pada sa Marsa", "Nalupao se za medalju", "Koliko se samo otrova ispusti u prirodu prilikom proizvodnje farmerki " - bili su samo neki od komentara.

Kako da ostanu očuvane što duže?

Kurir Biznis je sada istražio kako da održavate vaše omiljene farmerke tako da vam traju što duže. Ovo su neke od stavki kojih bi trebali da se pridržavate:

- perite ih u mašini na niskoj temperaturi

- izbegavajte mašinsko sušenje

- ne perite ih četkom

- izbegavajte hemijsko čišćenje

- čuvaj ih složene, a ne stalno okačene, da se pojas ne rastegne