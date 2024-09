FARMERKE PLATILA NEVEROVATNIH 19.000 €! Ovaj šund sa izrezima od butine do pete i hibiskus vezom nije ostao nezapažen

Kada je glumica Blejk Lajvli nosila par dizajnerskih farmerki vrednih 19.000 dolara na projekciji svog najnovijeg filma „It Ends vith Us”, ranije ovog leta, izgled, a pre svega cena pantalona koju je propratilo nekoliko medija – privukao je dosta pažnje.

A cena nije prošla nezapaženo. Naravno, bilo je zgroženih komentara na društvenim mrežama, to je i očekivano, ali trenutak je takođe inspirisao razumno pitanje: Koliko je previše potrošiti na farmerke?

Sa izrezima od butine do pete i vezom u obliku hibiskusa, teksas pantalone italijanske modne kuće Valentino bile su stilizovane jednostavnim belim tenk, Christian Louboutin štiklama, minđušama i dugom raskuštranom kosom sa potpisom Lajvli. Ove farmerke su nešto izvanredno, jer su dizajnirane – nesumnjivo – sa slavnim ličnostima i 1 odsto onih koji ih mogu priuštiti imali na umu. Oni su pokretač razgovora; oni su o fantaziji, nisu za odlazak u školu.

Na sajtovima za maloprodaju mode, uključujući Net-a-Porter i Ssense, navedene najskuplje farmerke nisu ni blizu tako skupe, sa najvišim ciframa uglavnom u rasponu od 2.500 do 3.500 dolara za brendove kao što su Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana i Ralph Lauren. Na Valentinovom sajtu u to vreme, sledeći najskuplji par je bio po ceni od 2.700 dolara (smanjeno sa 4.500 dolara). Ipak, naravno, mnogo novca za većinu ljudi.

Jeftinije opcije su brojne na tržištu – od klasičnih Levi’s od 100 dolara do novijih brendova teksasa, kao što su MUD Jeans ili ELV Denim, naglašavajući njihove održive ili kružne karakteristike (džins u ovoj kategoriji obično koštaju oko 200 do 500 dolara.)

Dakle, možda je pravo pitanje: sa takvim rasponom cena i toliko opcija, kako da odlučite koje farmerke odgovaraju vama? I šta zapravo dobijate za svoj novac?

Kratak vodič za kupce

Kupovina novog para farmerki može biti neodoljiv proces i – od stila kroja do pranja teksasa – postoje mnogi faktori koji prevazilaze cenu.

Za stilistkinju Beki Malinski, važno je da znate za šta koristite farmerke: „da li su za posao, ili za druženje sa decom, ili su za izlazak na večeru“, rekla je tokom telefonskog intervjua.

Jednostavna Google pretraga generiše ogroman broj brendova i stilova za izbor. Malinski, koji takođe piše popularni bilten „5 stvari koje treba da kupite“, traži nekoliko „istaknutih“ brendova teksasa da vidi šta rade sa oblikom, siluetom i bojom. Odatle, „razmislite o tome gde se vaš tip tela uklapa u neke od ovih trendova“, rekla je ona.

-Uvek gledam brendove kao što su Citizens of Humaniti — mislim da oni zaista dobro rade modni i fit. Ja sam klasični Levi’s koji nosi i uvek ga preporučujem klijentima. Mislim da je cena ispravna. Takođe gledam šta dizajneri rade…Rov je sada zaista plodan u teksasu- rekla je ona.

Kada kupujete, nemojte samo da isprobate farmerke – stanite, hodajte i sedite u njima. Udobnost je neophodna ako planirate da svoju novu kupovinu nosite u velikom broju okretaja, piše Si En En.

Malinski je takođe naglasila da je potrebno da razumete kako uspostaviti ravnotežu između stila i udobnosti. Tipično, više rastezanja znači viši nivo udobnosti, ali previše rastezanja će ugroziti oblik.

-Za nekoga ko još uvek želi malo rastezanja u farmerkama uvek kažem da potražite farmerke ravnih nogavica ili nešto što je čak i malo šire. Tako da možete dobiti taj faktor udobnosti u svom struku,ali se neće istegnuti.- kaže Malinski

Možda biste takođe želeli da razmislite o dimenzionisanju i prilagođavanju farmerki vašem specifičnom obliku tela. Bez obzira da li ste visoki i vitki, ili niski i zaobljeni, pronalaženje dobrog krojača može biti transformativno kada je u pitanju osiguravanje da bilo koji odevni predmet savršeno pristaje za vas.

Ako se pitate kako da procenite kvalitet denim stvari, Malinski je rekla da je „osećaj ruke“ veoma važan. -Sve što je previše mekano, zbog čega se osećate kao da praktično dodirujete majicu, neće izdržati. Želite da tražite nešto što ima mali otpor prema vašoj ruci.- objašnjava stilistkinja

Ako kupujete muške farmerke, Malinski je savetuje protiv „lažnog istrošenog“ izgleda, umesto toga predlaže čist i klasičan kroj u tamnijem pranju. Ona je istakla Sida Maršala kao odličnu opciju u kategoriji muške odeće.

Uopšteno govoreći, ako tražite par koji će izdržati test vremena (kao što bismo svi trebali da budemo ako želimo da budemo pažljiviji, održivi potrošači), izbegavajte preterane stilove kao što su super mršavi ili ultra široki noge, rascepi i ukrasi. Traperice sa ravnim ili uočljivo suženim nogavicama srednje do visoke staze u srednjim ili malo tamnijim tonovima nikada neće izaći iz mode.

Slučaj za trošenje (malo) više

Iako nema predloga da se odreknete učešća u prvom stanu za par farmerki, postoji argument da potrošite malo više.

-Potrebno je mnogo resursa i mnogo ruku da se proizvede par farmerki-rekla je Sandra Kaponi, suosnivač sajta za održivu modu Good on Iou. „Dakle, ako kupujemo teksas po veoma jeftinim cenama, onda neko ili nešto plaća cenu.

-A kada uzmete u obzir cenu po nošenju, trošenje novca unapred na visokokvalitetne predmete koje ćete nositi iznova i iznova je često najbolji izbor za vaš novčanik i za planetu- dodala je ona.

Veb lokacija Good on You uključuje katalog brendova, kategorizovanih po ceni i etičkim podacima. Na sajtu se trenutno nalazi 21 „Sjajan“ brend teksasa (najviši rang, koji ide od „Odličan“ do „Izbegavamo.“)

-Neverovatan je, raspon za teksas- rekla je Ani Vels, portparolka Transformers Foundcije za industriju džinsa, preko Zoom-a. -Možete pronaći par za 20 dolara i možete naći par za 20.000 dolara. Očigledno, ako gledate farmerke od 20 dolara, možete zamisliti da trud iza toga verovatno nije bio u skladu sa standardima koje volimo da podržavamo ako razmišljate o stotinama ruku koje su dodirnule taj par farmerki; možete zamisliti da ljudi nisu pošteno plaćeni na drugom kraju. Takođe možete zamisliti da su korišćeni materijali mnogo jeftiniji… da biste dobili tu cenu-navodi ona za Si En En.

Vels veruje da je 100 do 400 dolara „slatko mesto“, odnosno prava cena za farmerke.

-Osećam, lično, da postoji mnogo održivih brendova koji proizvode zaista dobar par farmerki za oko 150 do 200 dolara. Jednom kada pređete tu granicu od 400 dolara… verujem da zaista plaćate za brendiranje- smatra Velsova

Malinski se u velikoj meri složila sa ovom ocenom, dok je ponavljalao upozorenja o tome kako se obično prave veoma jeftine farmerke.

Kao potrošač, da li je u redu da platite premiju za kupovinu svojih omiljenih brendova? Naravno. Ako novac nije predmet ili se osećate crvenilo, počastite se parom luksuznih farmerki ili čak Valentinos kao Blejk Lajvli (ali moraćete da požurite, jer ih već nema na zalihama u različitim veličinama na mreži).

-Za neke ljude (cena dizajnerskog teksasa) se isplati ako ćete nositi ove farmerke na tonu i ovo je osnova vaše odeće- rekao je Malinski.

Na kraju krajeva, ne možete da odredite cenu za svoj savršeni par farmerki – one koje oblačite više puta nedeljno i uvek čine da se osećate sjajno. Dakle, kupujte pažljivo, pitajte cene ispod 100 dolara, isprobajte sve i ne brinite o tome šta drugi ljudi troše.

Uz to, ako i dalje odmahujete glavom na farmerke od 19.000 dolara u tihoj neverici, zapamtite: prošle godine je neko kupio par farmerki Kurta Kobejna koji je pretukao Levi’s za više od 400.000 dolara.

Biznis Kurir.rs/BizPortal